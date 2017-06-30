Институт нацпамяти Польши пересмотрел идею создания музея памятников советской эпохи

ВАРШАВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Институт национальной памяти (ИНП) Польши отказался от идеи создания музея памятников советской эпохи под открытым небом в городе Борне-Сулиново. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС представитель института, отвечающий за мемориальную работу, Адам Сивек.

28 июня прошлого года ИНП представил итоги проведенного институтом аудита, который показал, что на территории Польши вне кладбищ и воинских захоронений установлены 229 памятников благодарности Красной Армии. В Польше эти мемориалы считают "символическими" и подлежащими демонтажу как напоминание о коммунистическом прошлом страны. Часть монументов или по крайней мере их главные элементы планировалось свезти в новый музей под открытым небом в городе Борне-Сулиново.

"Это была одна из идей того, что сделать с этими памятниками, оставшимися в Польше после ушедшего режима. Это инициатива, которая в определенный момент рассматривалась, но ее реализация так и не началась", - сказал Сивек.

Новая идея

Институт нацпамяти представил в четверг новую концепцию создания выставки памятников советской эпохи, которые планируется демонстрировать в качестве элементов коммунистической пропаганды на территории бывшей военной базы. Как ожидается, часть демонтируемых в стране памятников или их фрагменты будут свозиться в Музей холодной войны "Подборско 3001", который был создан в прошлом году на территории военного объекта - бывшего советского склада атомного оружия. Комплекс площадью 300 га состоит из зданий казарм и двух складов. В настоящее время там формируется новая экспозиция.

"Мы хотим обогатить экспозицию этого музея, показать коммунистическую пропаганду, элементы которой дожили до наших дней. Остатки этих пропагандистских объектов (памятников, обелисков и другие) мы хотим собрать в месте, где хранились ядерные боеголовки, одновременно показав историю их создания", - сказал глава ИНП Ярослав Шарек. По его словам, это несколько другая концепция, чем создание музея памятников под открытым небом. "Мы хотим показать, как они устанавливались и как с ними потом боролись", - указал глава ИНП.

"Миссией демонстрируемой там [в музее] постоянной выставки будет показ полного спектра пропагандистской деятельности властей Народной Польши (Польской Народной Республики) в области сохранения истории: памятников, курганов, колонн, бюстов, плит, надписей и знаков, а также вооружений, - отмечают авторы инициативы в распространенном на брифинге документе. - Экспозиция будет состоять из оригинальных экспонатов или их элементов, а также документов и фотографий с комментариями".

"Мы посчитали, что представленная концепция, связанная с Музеем холодной войны, во многом будет гораздо выгоднее. Прежде всего, само место, где элементы этих памятников будут представлены, необычно. Постоянная экспозиция, которую мы создадим из памятников, определенных элементов, будет носить образовательный характер, рассказывать историю периода коммунистической власти, а не просто представлять собой выставку нежелательных мемориалов", - отметил Сивек.

Закон о демонтаже памятников

22 июня нижняя палата парламента Польши (Сейма) приняла поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Поправки предусматривают снос памятников в честь Красной Армии. В четверг это решение утвердил Сенат (верхняя палата парламента). Решение о том, соответствует ли тот или иной мемориал описанным в поправках параметрам, будет принимать ИНП, который ранее первым выступил с инициативой демонтировать все советские мемориалы в стране. Оспорить позицию института можно будет в Министерстве культуры и национального наследия республики.

К указанным мемориалам не относятся памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение или же демонстрируемые в научных целях в качестве произведений искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры. Не относящиеся к этим категориям мемориалы польские законодатели предлагают демонтировать в течение 12 месяцев после вступления поправок в силу.

Как считают авторы закона, "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, позволяет сторонникам тоталитаризма продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". "Поэтому необходимо пересмотреть закон путем создания юридических инструментов для устранения деморализующих памятников и названий из общедоступного пространства. Это даст общественности четкий сигнал о том, что государство реализует конституционный принцип, запрещающий тоталитарный режим, осуждает и обличает все действия, связанные с продвижением тоталитарных взглядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту поправок.

Позиция РФ

В прошлом году после оглашения инициативы о демонтаже памятников Красной Армии официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, если снос будет осуществлен, Москва не оставит это без реакции. По ее словам, война с памятниками нацелена на то, чтобы стереть из памяти польского народа факт его спасения Красной Армией от тотального уничтожения гитлеровскими нацистами.