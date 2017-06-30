Американский министр: не стоит ждать смены позиции Трампа по Парижскому соглашению на G20

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Лидерам G20 на предстоящем саммите в Гамбурге не стоит рассчитывать на изменение позиции президента США Дональда Трампа по Парижскому соглашению по климату. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News новый руководитель Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Ему был задан вопрос, можно ли ожидать на саммите "двадцатки" отдельных консультаций по пересмотру параметров Парижского соглашения с учетом претензий Вашингтона. "Парижское соглашение было неудачным для США. Президент неоднократно заявлял, что мы будем продолжать взаимодействовать [в области климата], сокращать выброс вредных веществ и лидировать в этом сокращении. Но мы больше не поставим себя из-за этого соглашения в невыгодное экономическое положение по сравнению с остальным миром", - отметил Прюитт.

"Люди забыли, что, например, Индия обусловила свое присоединение к Парижскому соглашению получением $2,5 трлн. Китай отказался предпринимать какие-либо шаги до 2030 года", - пояснил глава ведомства. "Мы реально вложили миллиарды долларов в Зеленый фонд (Зеленый климатический фонд ООН - прим. ТАСС). Китай вложил в него ноль, Россия - ноль, Индия - ноль. Этот договор сейчас уже совсем не такой, каким себе представляют его люди", - резюмировал он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг предрекла непростые консультации лидеров G20 в Гамбурге на следующей неделе и обусловила свое мнение позицией США по климату.

1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Документ был принят 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Зеленый Фонд ООН был учрежден Рамочной конвенцией ООН об изменении климата 1992 года (РКИК) в целях финансовой поддержки развивающихся государств по адаптации к климатическим изменениям.