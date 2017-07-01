Макрон признал, что для его поколения Коль еще при жизни стал частью истории Европы

СТРАСБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль (1930-2017 гг.) еще при жизни стал частью европейской истории и выдающимся примером для подражания. Об этом глава республики заявил в субботу в Страсбурге на церемонии прощания с первым канцлером объединенной Германии.

"Для моего поколения Гельмут Коль - это уже часть европейской истории. Это - жизненный опыт, исторический выбор и мужественные поступки, без которых у нашего поколения не было бы сегодня никакого выбора", - сказал 39-летний политик.

Как подчеркнул Макрон, в качестве представителя нового поколения политических деятелей Франции и Европы он намерен приложить все усилия, чтобы развивать франко-германскую дружбу, образцовым проводником которой был Коль.

"Как президент Франции хочу, чтобы разговор о Коле не сводился к итогам его политической деятельности - он был нашим привилегированным собеседником, ключевым союзником и неутомимым строителем двусторонних отношений, но в первую очередь он был другом, - сказал Макрон. - Если нас начнут одолевать сомнения, пусть нам будет достаточно вспомнить о великой фигуре Гельмута Коля со всей благодарностью, пусть мы еще долго сможем брать пример с его мужества".

Меркель: современный облик единой Европы - во многом заслуга Коля

Современный облик объединенной Европы во многом стал заслугой политической деятельности Гельмута Коля. Такое мнение высказала глава правительства ФРГ Ангела Меркель.

"Его [Гельмута Коля] деятельность на национальном и международном уровне вошла в историю. Он вывел Германию на тот путь, которым она продолжает следовать и сейчас. Он привел Германию к процветанию, но сам всегда смотрел гораздо дальше национальных целей", - сказала она.

Подчеркивая важность вклада Гельмута Коля в строительство единой Европы, Меркель отметила, что политик во многом предопределил современный облик Евросоюза. "Многое из того, что сегодня нам кажется обыденным, стало возможным благодаря ему: Западная и Восточная Европа объединились, больше нет контроля на границах, а в большинстве стран теперь единая валюта. Всем этим мы обязаны ему", - перечислила она.

Прощание с канцлером

Официальная общеевропейская церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ, первым главой объединенной Германии Гельмутом Колем проходит в субботу в здании Европарламента в Страсбурге. Гражданская панихида организована по инициативе Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента.

Участие в траурной церемонии принимают около 40 делегаций от разных стран мира и международных организаций. Российскую делегацию возглавляет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Гельмут Коль занимал пост канцлера ФРГ рекордные 16 лет - с 1982 по 1998 годы - и в 1990 году стал первым руководителем объединенной Германии. Политик ушел из жизни 16 июня в возрасте 87 лет. После прощания в Страсбурге гроб с его телом будет перевезен в немецкий город Шпайер. Там в Шпайерском имперском соборе состоится поминальная служба, после чего тело канцлера будет предано земле на городском кладбище.