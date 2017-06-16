"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля

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В пятницу, 16 июня, не стало одного из самых ярких и влиятельных государственных деятелей ФРГ Гельмута Коля. Он сыграл огромную роль в процессе объединения Германии и всей Европы и прекращении холодной войны. Политик занимал пост главы правительства в течение 16 лет — срок рекордный для канцлеров ФРГ.
Гельмут Коль вошел в историю прежде всего как "канцлер единства", так как объединение Германии прошло при его непосредственном участии. Он неоднократно заявлял о неизбежности преодоления раскола в стране, однако сам не до конца верил, что станет свидетелем этого события. Ситуация изменилась в конце 1980-х годов, с постепенным распадом советского блока в Восточной Европе и политическими изменениями в ГДР.
28 ноября 1989 года Коль представил план объединения ФРГ и ГДР, предусматривающий создание политического союза через слияние экономических структур. Но объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, быстрее, чем планировалось. Как следствие, спустя год Коль стал первым федеральным канцлером объединенной Германии.
Коль неоднократно посещал СССР и сыграл немаловажную роль в установлении прочных связей двух стран. Практически сразу после избрания канцлером на первый срок, он в 1983 году посетил Советский Союз и встретился с генсеком КПСС Юрием Андроповым. С Михаилом Горбачевым в 1990 году он подписал Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. Историки уверены, что именно влияние Коля на Горбачева способствовало тому, что Советский Союз не препятствовал объединению Германии.
Но особо дружен был Коль с Борисом Ельциным. С декабря 1992 года, когда прошел первый после распада СССР официальный визит Гельмута Коля в Россию, он встречался с Ельциным около двадцати раз.
Завершив свою политическую карьеру в конце 1990-х, Коль занялся написанием мемуаров, но все еще продолжал держать руку на пульсе политических событий в стране и в мире. В последние годы он перенес несколько операций, в 2008 году в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бóльшую часть времени он проводил в кругу близких в своем родном Людвигсхафене.