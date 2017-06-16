"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля

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На берегу озера Тегернзе. В 2008 году в результате падения бывший канцлер ФРГ получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бад-Висзе, 5 апреля 2013 года © Frank Leonhardt/dpa via AP

С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года © REUTERS/Arnd Wiegmann

У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года © Sean Gallup/Getty Images

С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года © REUTERS/Fabrizio Bensch

С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года © Ralph Orlowski/Getty Images

Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года © AP Photo/Michael Probst

С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера © REUTERS/Christian Charisius

На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года © AP Photo/Michel Lipchitz

С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года © EPA PHOTO/STR

С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года © Thomas Imo/Photothek via Getty Images

С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года © AP Photo/Pool

С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года © Keystone/Getty Images

На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года © AP Photo/Fritz Reiss

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года © Thomas Imo/Photothek via Getty Images

Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года

© Thomas Imo/Photothek via Getty Images

На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года

© AP Photo/Fritz Reiss

С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года

© Keystone/Getty Images

С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года

© AP Photo/Pool

С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года

© Thomas Imo/Photothek via Getty Images

С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года

© EPA PHOTO/STR

На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года

© AP Photo/Michel Lipchitz

С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера

© REUTERS/Christian Charisius

Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года

© AP Photo/Michael Probst

На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года

© Ralph Orlowski/Getty Images

С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko

С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года

© REUTERS/Fabrizio Bensch

У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года

© Sean Gallup/Getty Images

С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года

© REUTERS/Arnd Wiegmann