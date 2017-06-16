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"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута Коля

Международная панорама
16 июня, 20:31 UTC+3

Бывший глава ФРГ скончался в своем доме в возрасте 87 лет

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Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года
© Thomas Imo/Photothek via Getty Images
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года
© AP Photo/Fritz Reiss
С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года
С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года
С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года
© Keystone/Getty Images
С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года
С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года
С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года
© AP Photo/Pool
С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года
С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года
С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года
© Thomas Imo/Photothek via Getty Images
С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года
С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года
С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года
© EPA PHOTO/STR
На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года
На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года
На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года
© AP Photo/Michel Lipchitz
С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера
С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера
С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера
© REUTERS/Christian Charisius
Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года
Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года
Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года
© AP Photo/Michael Probst
На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года
На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года
На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года
© Ralph Orlowski/Getty Images
С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года
С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года
С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года
С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года
С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года
© REUTERS/Fabrizio Bensch
У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года
У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года
У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года
© Sean Gallup/Getty Images
С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года
С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года
С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года
© REUTERS/Arnd Wiegmann
На берегу озера Тегернзе. В 2008 году в результате падения бывший канцлер ФРГ получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бад-Висзе, 5 апреля 2013 года
На берегу озера Тегернзе. В 2008 году в результате падения бывший канцлер ФРГ получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бад-Висзе, 5 апреля 2013 года
На берегу озера Тегернзе. В 2008 году в результате падения бывший канцлер ФРГ получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бад-Висзе, 5 апреля 2013 года
© Frank Leonhardt/dpa via AP
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Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Гельмут Коль во время выборов в бундестаг 1976 года. Бонн, 26 июня 1976 года
© Thomas Imo/Photothek via Getty Images
На переговорах с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в Кремле. Москва, 5 июля 1983 года
© AP Photo/Fritz Reiss
С премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Лондон, 22 апреля 1983 года
© Keystone/Getty Images
С президентом Франции Франсуа Миттераном во время траурной церемонии на Дуамонском кладбище, где захоронены участники битвы при Вердене 1916 года. Верден, 22 сентября 1984 года
© AP Photo/Pool
С федеральным министром по делам женщин и молодежи, и будущим канцлером Германии Ангелой Меркель на съезде ХДС. Дрезден, 15 декабря 1991 года
© Thomas Imo/Photothek via Getty Images
С премьер-министром Великобритании Тони Блэром в преддверии саммита Евросоюза. Кардифф, 15 июня 1998 года
© EPA PHOTO/STR
На первом саммите "Большой восьмерки", в которую превратилась "Большая семерка", после вступления в нее России в 1997 году. Денвер, 21 июня 1997 года
© AP Photo/Michel Lipchitz
С подарок от немецких фермеров. Бюзум, 29 июля 1998 года. Через несколько месяцев Партия Коля проиграет парламентские выборы и он покинет пост канцлера
© REUTERS/Christian Charisius
Гельмут Коль приветствует своих сторонников на митинге ХДС. Саарбрюккен, 8 мая 2004 года
© AP Photo/Michael Probst
На церемонии вручения премии Point Alpha Prize. Гельмут Коль вместе с Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим получили эту символическую награду за усилия в объединении Германии. Фульда, 17 июня 2005 года
© Ralph Orlowski/Getty Images
С президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. Политики обсуждали российско-германские отношения и совместные политические мероприятия. Ново-Огарево, 13 октября 2005 года
© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
С Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим на встрече, приуроченной к 20-летию падения Берлинской стены. Берлин, 31 октября 2009 года
© REUTERS/Fabrizio Bensch
У собственного портрета, выполненного немецким художником Лутцем Фриделем. Берлин, 9 июня 2004 года
© Sean Gallup/Getty Images
С папой Бенедиктом XVI. Фрайбург-им-Брайсгау, 24 сентября 2011 года
© REUTERS/Arnd Wiegmann
На берегу озера Тегернзе. В 2008 году в результате падения бывший канцлер ФРГ получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бад-Висзе, 5 апреля 2013 года
© Frank Leonhardt/dpa via AP

В пятницу, 16 июня, не стало одного из самых ярких и влиятельных государственных деятелей ФРГ Гельмута Коля. Он сыграл огромную роль в процессе объединения Германии и всей Европы и прекращении холодной войны. Политик занимал пост главы правительства в течение 16 лет — срок рекордный для канцлеров ФРГ.

Гельмут Коль вошел в историю прежде всего как "канцлер единства", так как объединение Германии прошло при его непосредственном участии. Он неоднократно заявлял о неизбежности преодоления раскола в стране, однако сам не до конца верил, что станет свидетелем этого события. Ситуация изменилась в конце 1980-х годов, с постепенным распадом советского блока в Восточной Европе и политическими изменениями в ГДР.

28 ноября 1989 года Коль представил план объединения ФРГ и ГДР, предусматривающий создание политического союза через слияние экономических структур. Но объединение Германии произошло 3 октября 1990 года, быстрее, чем планировалось. Как следствие, спустя год Коль стал первым федеральным канцлером объединенной Германии.

Смотрите также
Гельмут Коль

Биография Гельмута Коля

Коль неоднократно посещал СССР и сыграл немаловажную роль в установлении прочных связей двух стран. Практически сразу после избрания канцлером на первый срок, он в 1983 году посетил Советский Союз и встретился с генсеком КПСС Юрием Андроповым. С Михаилом Горбачевым в 1990 году он подписал Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве. Историки уверены, что именно влияние Коля на Горбачева способствовало тому, что Советский Союз не препятствовал объединению Германии.

Но особо дружен был Коль с Борисом Ельциным. С декабря 1992 года, когда прошел первый после распада СССР официальный визит Гельмута Коля в Россию, он встречался с Ельциным около двадцати раз. 

Завершив свою политическую карьеру в конце 1990-х, Коль занялся написанием мемуаров, но все еще продолжал держать руку на пульсе политических событий в стране и в мире. В последние годы он перенес несколько операций, в 2008 году в результате падения получил травму головы и с тех пор был прикован к инвалидной коляске. Бóльшую часть времени он проводил в кругу близких в своем родном Людвигсхафене.

Канцлеры ФРГ. Досье 

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