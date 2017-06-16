Биография Гельмута Коля

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июня 2017 г. германская газета Bild сообщила, что экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет.

Происхождение и образование

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 г. в г. Людвигсхафен (с 1946 г. земля Рейнланд-Пфальц) в семье налогового чиновника (был третьим ребенком).

Отец - Ханс Коль, мать - Цецилия, урожденная Шнур. Родители придерживались строгих католических взглядов и были противниками идеи национал- социализма. Во время Второй мировой войны отцу Гельмута и его старшему брату пришлось воевать на стороне вермахта (брат погиб). Сам Гельмут Коль в декабре 1944 г. был отправлен на военную подготовку в учебный лагерь Берхтесгаден, в военных действиях не участвовал.

В 1950-1956 гг. изучал право, историю, политологию и философию в университетах Франкфурта-на-Майне и Гейдельберга. В 1958 г. в Гейдельбергском университете получил степень доктора исторических наук, защитив диссертацию на тему "Политическое развитие Пфальца и возрождение политических партий после 1945 г." (на тот момент серьезных исследований по этой проблематике не было).

Начало политической карьеры

В 1947 г. Коль вступил в недавно созданную партию Христианско-демократический союз (ХДС), был одним из учредителей молодежной организации партии в Людвигсхафене. В 1953 г. стал членом исполнительного совета организации ХДС в земле Рейнланд-Пфальц, в 1954 г. - заместителем председателя молодежной организации ХДС в этой земле, в 1955 г. - членом правления ХДС в Рейнланд-Пфальце, в 1959 г. - председателем ХДС Людвигсхафена.

В 1959 г. был избран в ландтаг (местный парламент) земли Рейнланд-Пфальц, став самым молодым депутатом. В 1961-1963 гг. - заместитель председателя фракции ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальца, в 1963-1969 гг. - председатель фракции. В 1966-1973 гг. возглавлял ХДС Рейнланд-Пфальца. В 1966 г. вошел в состав федерального правления ХДС, в 1969 г. стал заместителем председателя ХДС (до 1973 г.). Коль сделал партийную карьеру самостоятельно, не имея влиятельных покровителей. Он сформировал собственную команду, ядро которой составили его соратники по партийной молодежной организации.

Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц

В 1969 г. занял пост премьер-министра Рейнланд-Пфальца, став самым молодым главой земельного правительства. Одним из его достижений на этом посту стало установление партнерских отношений (в том числе в области молодежных контактов) между Рейнланд-Пфальцем и французской Бургундией, что способствовало улучшению отношений между ФРГ и Францией. Благодаря инициативам Коля, в частности административной реформе и открытию новых вузов, Рейнланд- Пфальц вскоре превратился в один из наиболее развитых промышленных и научных регионов Германии. Коль возглавлял земельное правительство до 1976 г.

Председатель ХДС

В 1973-1998 гг. возглавлял ХДС. В 1978 г. была принята новая программа партии, в которой нашло отражение смягчение позиций ХДС по отношению к так называемой "восточной политике", начатой в 1969 г. канцлером Вилли Брандтом (Социал-демократическая партия Германии) и направленной на разрядку в отношениях ФРГ со странами соцлагеря (в частности, в программе указывалось на необходимость соблюдения политических договоров, подписанных в начале 1970-х гг. между ФРГ и социалистическими государствами).

В 1976 г. был впервые избран депутатом бундестага (парламента), впоследствии регулярно переизбирался. В 1976-1982 гг. - председатель партийной фракции в бундестаге.

Канцлер

В сентябре 1982 г. канцлер ФРГ Гельмут Шмидт (Социал- демократическая партия Германии) объявил о невозможности сохранения правительственной коалиции из-за противоречий по проблемам экономической и социальной политики. 1 октября бундестаг вынес правительству вотум недоверия, и канцлером ФРГ был избран 52-летний Гельмут Коль (стал на тот момент самым молодым канцлером в истории Германии).

За время правления Коля был усилен контроль за государственными расходами, было ограничено вмешательство государства в экономику, получили развитие новые отрасли, связанные с микроэлектроникой и биотехнологией. С 1986 г. инфляция в течение нескольких лет находилась на уровне менее 1,5%. В том же году ФРГ впервые заняла первое место в мире по объему экспорта и удерживала его три года подряд (впоследствии страна неоднократно занимала ведущие позиции по этому показателю). Принимались и непопулярные решения, в их числе сокращение государственных расходов на социальные нужды и ужесточение законодательства в отношении забастовок.

Коль неоднократно заявлял о неизбежности преодоления раскола Германии, однако не верил, что станет свидетелем этого события. Ситуация изменилась в конце 1980-х гг., когда в ГДР начались массовые акции протеста против существующего строя. 28 ноября 1989 г. Коль представил план объединения ФРГ и ГДР ("план из 10 пунктов"), предусматривающий создание политического союза через слияние экономических структур. Но объединение Германии произошло 3 октября 1990 г., быстрее, чем планировалось. Коль вошел в историю как "канцлер единства".

Гельмут Коль неоднократно посещал СССР и сыграл немаловажную роль в установлении добрососедских связей ФРГ с нашей страной. Большое значение в этой связи имели встречи Коля с лидером СССР Михаилом Горбачевым, результатом которых стало подписание документов, создавших правовой фундамент для новых взаимоотношений. Так, в июне 1989 г. Горбачев и Коль в Совместном заявлении подчеркнули намерение двух государств сделать выводы из уроков истории и наладить прочные связи в таких областях, как разоружение, взаимная торговля и молодежные обмены. В ноябре 1990 г. был подписан Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве между СССР и ФРГ. Оба лидера также обсуждали вопросы, касающиеся объединения Германии.

Для развития российско-германских контактов особое место имели встречи Гельмута Коля с президентом России Борисом Ельциным. С декабря 1992 г., когда прошел первый официальный визит Гельмута Коля в Россию, таких встреч состоялось порядка двадцати.

В сентябре 1998 г. на выборах в бундестаг победу одержала оппозиционная Социал-демократическая партия Германии, в результате чего Гельмут Коль покинул пост канцлера, на котором находился 16 лет (остается рекордсменом по продолжительности пребывания у власти среди лидеров послевоенной Западной Германии).

После ухода с поста главы правительства

В ноябре 1998 г. Коль был избран почетным председателем ХДС.

В декабре 1999 г. в Германии разгорелся скандал, связанный с обнаружением тайных банковских счетов, на которые перечислялись "пожертвования на нужды партии". Гельмут Коль взял всю ответственность на себя, заявив, что эти деньги не были взятками, а предназначались для материальной поддержки партийных организаций на местах. Он отказался назвать имена спонсоров и 18 января 2000 г. сложил с себя полномочия почетного председателя ХДС. Летом 2001 г. дело в отношении него было закрыто.

Награды

За заслуги в европейской политике, за развитие диалога на европейском континенте Коль был отмечен многочисленными наградами как германскими, так и зарубежными. В их числе премия имени Конрада Аденауэра (1994), высшая награда ФРГ орден "За заслуги" (1998), высшая государственная награда США - президентская медаль Свободы (1998).

Публикации

Гельмут Коль написал ряд книг, посвященных истории Германии. Среди них "Я желал единства Германии" (1996), "Мой дневник 1998-2000" (2000), трехтомник "Воспоминания" (2004, 2005, 2007), "Волнуясь за Европу" (2014). В последней работе Коль, в частности, критикует решение Запада провести саммит "восьмерки" в июне 2014 г. в усеченном составе без России. По его мнению, "Западу следовало проводить более обдуманную политику в отношении украинского кризиса".

В 1996 г. вышла книга "Кулинарная поездка по немецким землям", в которой собраны рецепты национальной кухни. В составлении книги принимала участие вся семья Коля.

Семья

В 1960 г. Гельмут Коль женился на переводчице Ханнелоре Реннер (в замужестве Коль), с которой познакомился еще в 1948 г. Пара прожила вместе 41 год, в 2001 г. Ханнелоре покончила жизнь самоубийством (страдала тяжелой формой аллергии на свет). В семье выросли двое сыновей: Вальтер (род. в 1963 г.) и Петер (род. в 1965 г.), которые занимаются бизнесом.

Вторая жена Гельмута Коля - экономист и журналист Майке Рихтер (в замужестве Коль-Рихтер). Церемония бракосочетания состоялась в мае 2008 г.