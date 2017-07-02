В Японии начались выборы в законодательное собрание Токио

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ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Выборы в законодательное собрание начались в воскресенье в японской столице. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (01:00 мск) и закроются в 20:00 (14:00 мск).
В общей сложности 254 кандидата претендуют на 127 мест в токийском законодательном собрании. В тесном противостоянии в ходеэтого волеизъявления сойдутся правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии под руководством премьер-министра Синдзо Абэ, которая в настоящее время удерживает большинство мест в заксобрании, и новая партия "Жители префектуры - превыше всего". Ее возглавляет губернатор Токио Юрико Коикэ, пользующаяся большой популярностью у токийских жителей. По данным последних опросов партии идут практически вровень.
Ожидается, что на фоне большого ажиотажа явка на выборах в этом году превысит низкие показатели 2013 года, когда отдать свои голоса пришло всего 43,5% избирателей.