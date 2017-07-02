Выборы в законодательное собрание Токио могут нанести удар по позициям Абэ

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Выборы в токийское законодательное собрание, которые пройдут в воскресение в Японии, станут полем битвы между правящей Либерально-демократической партией (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и новой партией "Жители префектуры - превыше всего". Ее возглавляет губернатор Токио Юрико Коикэ, которая пользуется большой популярностью у столичных жителей. Результаты выборов, в которых местные аналитики прочат победу именно партии первой в истории Токио женщины-губернатора, может еще сильнее пошатнуть позиции Абэ, чье правительство страдает от падения рейтинга доверия на фоне регулярных скандалов вокруг его членов.

На кону большинство в заксобрании

В настоящее время большинство из 127 мест в законодательном собрании столичной префектуры принадлежит правящей ЛДП. Юрико Коикэ и сама до недавнего времени была членом либерал-демократов, однако выборы столичного губернатора привели к открытому противостоянию между Коикэ и правящей партией, которая тогда решила официально поддержать другого кандидата. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны собственной партии, Коикэ сознательно пошла на риск и одержала победу. Большую поддержку на прошлогодних выборах она получила со стороны женщин и молодежи.

Очевидно, что в 2016 году руководство ЛДП допустило серьезную ошибку, отказавшись выдвинуть Коикэ в качестве официального кандидата, вызвав тем самым раскол внутри своих рядов. В начале этого года Коикэ официально покинула ряды ЛДП, создав собственную партию "Жители префектуры - превыше всего". И, как следует из названия, во главу угла Коикэ ставит именно интересы жителей Токио, что еще сильней повысило уровень ее поддержки у местного населения, который на пике достигал отметки в 76%.

Согласно последнему опросу агентства Kyodo, 26,7% жителей Токио планируют отдать свои голоса за партию Коикэ, тогда как за ЛДП готовы проголосовать 25,9% столичных избирателей. Остальные респонденты не определились со своим выбором. Ожидается, что явка на этих выборах превысит невысокий показатель 2013 года - тогда отдать свои голоса пришло всего 43,5% избирателей.

Неожиданный союзник

Весной этого года партия "Жители префектуры - превыше всего" заключила альянс с партией "Новая комэйто", которая является партнером ЛДП по правящему блоку. И хотя руководство центристской "Новой Комэйто" многократно подчеркивало, что альянс с ЛДП на общенациональном уровне остается непоколебимым, решение поддержать партию Коикэ на этих выборах нанесло серьезный удар по и так нестабильным позициям либерал-демократов в Токио. Наблюдатели отмечают, что это может быть связано с падающими рейтингами ЛДП и защитой собственных долгосрочных интересов со стороны "Новой Комэйто".

Скандалы в предвыборный период

Крайне неудачной для ЛДП во главе с Абэ оказалась предвыборная неделя, ознаменовавшаяся новой волной скандалов вокруг ее членов. Сначала в центре внимания в очередной раз оказалась министр обороны Томоми Инада. В ходе агитации за кандидата от правящей ЛДП она от имени своего ведомства и национальных Сил самообороны попросила избирателей оказать ему поддержку, нарушив тем самым ряд законов и несколько статей конституции. В тот же день она взяла свои слова обратно, а днем позднее - принесла официальные извинения за них, однако этот поступок дал противникам ЛДП огромный простор для критики, что стало особенно болезненным за неделю до выборов.

Затем под шквалом критики оказался бывший министр образования, культуры, спорта, науки и технологий, а ныне - заместитель генерального секретаря ЛДП Хакубун Симомура, которого заподозрили в коррупции. В популярном еженедельнике "Сюкан синтё" была опубликована статья, в которой утверждалось, что Симомура в министерскую бытность получил 2 млн иен (около $18 тыс.) от занимающейся учебными заведениями компании бизнесмена Котаро Какэ - личного друга премьер-министра Японии. Деньги были якобы уплачены за пригласительные билеты на прием, который Симомура проводил для сбора политических пожертвований, однако их не указали в официальной отчетности. Сам Симомура все обвинения категорически отвергает.

Еще несколько членов правящей ЛДП оказались замешены в мелких скандалах, что на общем негативном фоне лишь усугубляет положение правящей партии.

Активный и харизматичный губернатор

С момента победы на губернаторских выборах в прошлом году Коикэ буквально не сходит с экранов телевизоров, что говорит о повышенном интересе к ней со стороны японских средств массовой информации. Играет ей на руку и активная подготовка к Олимпийским Играм 2020 года, которую ведет в настоящее время японская столица. 64-летняя Коикэ выглядит моложе своих лет, всегда улыбается, а ее готовность полностью реформировать структуру столичной власти, определенно нашла отклик у столичных избирателей.

Выборы 2 июля, в зависимости от их результатов, могут определить не только дальнейшую судьбу столичного законодательного собрания, но и политическую ситуацию в стране в целом. Многие прочат Коикэ более высокие позиции, нежели чем пост губернатора Токио.

Теряющего поддержку Абэ, который занимает кресло главы правительства с конца 2012 года, потенциальное поражение в Токио может привести к куда более негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Всеобщие выборы, которые определяют правящую партию и как следствие - главу правительства, должны пройти в Японии не позднее конца 2018 года. У премьер-министра осталось полтора года на то, чтобы поправить свой падающий рейтинг, если он хочет, чтобы его ЛДП партия продолжала оставаться у власти.