Министр обороны Японии извинилась за свое заявление, ставшее причиной громкого скандала

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада в пятницу принесла извинения за свое неаккуратное высказывание в ходе агитации за кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) перед выборами в законодательное собрание столичной префектуры Токио. Попросив от имени ведомства и Сил самообороны оказать ему поддержку, она нарушила ряд законов, за что оппозиция требует ее немедленной отставки.

"Я отказываюсь от упоминания министерства обороны, Сил самообороны и министра обороны в своем заявлении, а также приношу свои извинения", - сказала она на пресс-конференции. От упоминания министерства и Сил самообороны Инада ранее уже отказалась, однако напрямую слов извинений не произносила. Японское законодательство предусматривает принцип нейтралитета государственных ведомств в избирательном процессе, а также запрещает политическую деятельность членам Сил самообороны.

Поводом для скандала стало выступление 27 июня, в котором она "от имени министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос за кандидата из своей партии. Как указала позднее лидер оппозиционной Демократической партии Ренхо, таким образом министр нарушила конституцию, закон о выборах и закон о Силах самообороны. Инада в тот же день взяла свои слова обратно, однако скандал не утихает всю неделю, и эта тема не сходит с полос всех ведущих СМИ страны.

Ряд оппозиционных партий уже выступил с требованием к правительству об экстренном созыве парламента для обсуждения этой темы. Согласно 53-й статье конституции, решение о созыве должно принять правительство, если этого требуют более четверти депутатов, однако основной закон не указывает сроки, их определяет кабмин.

Скандал вокруг Инады разгорелся незадолго до назначенных на 2 июля выборов в местный токийский парламент. На них победу прочат сторонникам нынешнего губернатора Токио Юрико Коикэ, которая находится в конфликте с местной организацией ЛДП.