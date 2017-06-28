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Оппозиция Японии требует отставки министра обороны

Международная панорама
28 июня, 4:53 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июня. /ТАСС

Томоми Инада "от имени министерства обороны, сил самообороны, министра обороны" призвала избирателей отдать голос в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии

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ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада публично заявила о поддержке силами самообороны кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в столичное законодательное собрание. Это стало причиной нового скандала вокруг правительства страны. Ей уже пришлось взять свои слова обратно, но оппозиция требует немедленной отставки главы оборонного ведомства.

"(Ее) заявление выходит за рамки здравого смысла, она должна немедленно уйти в отставку", - заявила в среду лидер главной оппозиционной Демократической партии Рэнхо, отметив при этом, как передает агентство Kyodo, что ответственность за назначение министров лежит на главе правительства Синдзо Абэ.

Поводом для скандала стало выступление Инады в поддержку кандидата от ЛДП в токийском районе Итабаси. В своей речи она "от имени министерства обороны, сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос именно за него. Подобные высказывания, как отметили в оппозиции, нарушают принцип нейтралитета административной ветви власти и тем более сил самообороны, членам которых по закону запрещено участвовать в политической деятельности.

Уже спустя несколько часов после скандального выступления Инада перед журналистами заявила, что таким образом хотела высказать признательность жителям района, неподалеку от которого находится военная часть. "Чтобы избежать неправильного понимания, я отзываю свое заявление", - добавила она. Источники агентства Kyodo в правительстве отметили, что необходимости в отставке главы ведомства нет, ведь она уже отказалась от своего заявления и принесла извинения.

Неаккуратные заявления министра обороны, как пишут японские СМИ, могут стать могут стать очередным ударом по репутации правительства после того, как вокруг Абэ разгорелся скандал из-за имевшей место, по утверждениям оппозиции, поддержки коммерческого проекта его друга, а также после принятия парламентом противоречивого закона о введении ответственности за подготовку, а не осуществление ряда преступлений. Сама Инада также уже неоднократно подвергалась критике оппозиции по различным поводам. В середине июня газета Yomiuri сообщила о планах премьер-министра провести перестановки в правительстве в конце августа. Как отмечало издание, пока неизвестно, сохранит ли Инада свой пост.

23 июня в Токио стартовала избирательная кампания перед выборами в законодательное собрание столичной префектуры, на которой правящей партии во главе с премьер-министром прочат поражение. Популярность уверенно набирает движение "Жители префектуры - превыше всего" во главе с нынешним губернатором Токио Юрико Коикэ, которая находится в конфликте с местной организацией ЛДП.

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