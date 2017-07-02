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СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-Даби

Международная панорама
2 июля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона

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© REUTERS/Lucas Jackson

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airways сообщила в воскресенье, что американские контролирующие органы отменили запрет на пронос электронных устройств в салон самолетов на рейсах, вылетающих в США из международного аэропорта Абу-Даби, после внедрения повышенных мер безопасности в воздушной гавани. Об этом сообщило эмиратское издание The National.

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21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. 29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах. По информации издания, воздушная гавань Абу-Даби стала первым аэропортом, с которого был снят данный запрет.

Это произошло после проверки мер безопасности в аэропорту Абу-Даби, которая проводилась утром в воскресенье. Запрет был снят после получения соответствующего разрешения от министерства национальной безопасности США.

Посольство ОАЭ в Вашингтоне на официальной странице в Twitter сообщило, что аэропорт Абу-Даби станет первым, с которого будет снят запрет, введенный американскими властями. По его информации, пассажиры, вылетающие в США, смогут проносить электронные устройства, в том числе ноутбуки и планшеты, в салон самолета.

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