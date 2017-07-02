Демократы США раскритиковали Трампа за видео с "избиением" телеканала CNN

Кубок конфедераций в России стал третьим в истории по посещаемостиСпорт 2 июля, 22:29
Примак выполнил отборочный норматив ЧМ в тройном прыжке, Соколова - в прыжках в длинуСпорт 2 июля, 22:07
СМИ: хоккеист "Монреаля" Прайс станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛСпорт 2 июля, 21:42
Футбольный и мотофристайл: в Сочи отметили финал Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 21:16
Ефимова завоевала два золота во второй день Открытого чемпионата Франции по плаваниюСпорт 2 июля, 21:12
Церемония закрытия Кубка конфедераций: парад чемпионов и благодарность организаторамСпорт 2 июля, 20:34
Сотрудник ВФЛА Орлова будет официальным представителем нейтральных атлетов на ЧМ в ЛондонеСпорт 2 июля, 20:26
СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из аэропорта Абу-ДабиМеждународная панорама 2 июля, 20:23
Финал для Москвы: португальцы победили мексиканцев в матче за бронзу Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 20:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Демократы Конгресса США раскритиковали в воскресенье президента страны Дональда Трампа за то, что он разместил в Twitter смонтированное видео, на котором запечатлено, как он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Несколько конгрессменов из Демократической партии высказали свое мнение в сети микроблогов.
Так, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала журналистов "защитниками демократии" и потребовала прекратить насилие в их отношении. "Необходимо прекратить насилие и [размещение] снимков, пропагандирующих жестокость с целью запугать прессу. 4 июля (День независимости США - прим. ТАСС) мы празднуем свободу СМИ, защитников нашей демократии", - написала она на своей странице в Twitter.
Ее однопартиец и давний критик Трампа конгрессмен Тед Лью заявил, что президент поощряет применение насилия, а размещение видео было "сверхнеприемлемым". Конгрессмен-демократ Эрик Сволвелл призвал всех республиканцев из Палаты представителей осудить поведение американского лидера. Сволвелл написал: "Вы были избраны, чтобы осуществлять надзор за [исполнительной] властью. Осуществляйте надзор, либо же вы потворствуете этому".
Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Адам Шифф считает поведение главы государства "вульгарным, ниже достоинства занимаемой [им] должности". "Нет, непрезидентский и непочтительный, неподобающий и недостойный [поступок]. Неприемлемый и недальновидный [поступок]", - заявил конгрессмен на своей странице в "Twitter.
Ранее в воскресенье Трамп выложил в этой сети микроблогов смонтированное видео, на котором запечатлено, как он будто бы избивает человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица. Американский лидер поставил к данной записи хештеги #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). При этом помощник президента по вопросам борьбы с терроризмом и кибербезопасности Том Боссерт в эфире телеканала ABC заявил, что размещение данного видеоматериала не является угрозой.
В последние месяцы Трамп регулярно критиковал CNN, как и другие СМИ, за распространение лживых новостей.