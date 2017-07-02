Белоруссия гарантирует безопасность главе Россельхознадзора в случае его приезда в Минск

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт может спокойно приехать в Минск, несмотря на проводимую в его отношении проверку правоохранительными органами Белоруссии. Об этом заявил в воскресенье председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Спикер парламента сообщил, что беседовал с главой Россельхознадзора 30 июня в Москве на полях Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. "Он (Данкверт - прим. ТАСС) мне сказал, что если бы не было того уголовного дела, то он бы и сам приехал и разобрался. Я ему сказал: "Не бойтесь, никто вас трогать не будет", - отметил Мясникович.

По его словам, "в какой-то степени он (глава Россельхознадзора - прим. ТАСС) признает, что, когда выявляли тех, кто работает не совсем честно и порядочно, попали за компанию и те, кто не допускал нарушений". "Я ему сказал, и он согласился, что надо быстро отрабатывать назад по тем, кто совершенно не виноват", - сказал спикер верхней палаты белорусского парламента. Также, продолжил он, глава Россельхознадзора согласился с тем, что "документы, которые предъявляет белорусская сторона в подтверждение качественных товаров, российской стороной рассматривается очень долго". "С этим он согласился и пообещал предпринять соответствующие шаги", - заявил председатель Совета Республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля 2017 года поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводит в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий. Позднее в МВД республики заявили, что располагают данными о том, что "отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей". В МВД заявляют, что проверка в отношении руководства Россельхознадзора продолжается до сих пор.