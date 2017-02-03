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Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора

Международная панорама
3 февраля, 12:28 дата обновления: 3 февраля, 13:05 UTC+3
Дело будет возбуждено за препятствование Сергеем Данквертом поставкам белорусских товаров на российский рынок
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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ.

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Свое поручение главе МВД Игорю Шуневичу Лукашенко озвучил в пятницу во время пресс-конференции.

"Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству", - заявил президент.

Два месяца назад Лукашенко подверг Россельхознадзор и лично руководителя этого ведомства жесткой критике за претензии к белорусскому продовольствию. Тогда президент Белоруссии заявил, что "такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, даже если все будет нормально".

История вопроса

После введения Россией в 2014 году ограничений на импорт продовольственных товаров в ответ на санкции ЕС и США Белоруссия стала крупным экспортером и реэкспортером многих видов пищевой продукции.

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Весной 2016 года Россельхознадзор приостановил ввоз курятины и других видов мяса в Россию с пяти крупных предприятий Белоруссии. Такое решение было принято из-за неоднократного нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, куда входят Россия и Белоруссия.

Летом 2016 года Россельхознадзор РФ поэтапно запретил ввоз продукции с ряда белорусских молочных предприятий. Тогда глава Россельхознадзора Данкверт заявил, что зачастую на белорусскую продукцию выдавались подложные документы, предоставлялись фальшивые данные и декларации. Российское ведомство просило белорусскую сторону предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принятых в отношении 56 белорусских предприятий, в продукции которых выявлялись запрещенные и вредные вещества в период с 6 июня по 31 июля 2016 г.

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