Абэ: правительство Японии намерено работать над восстановлением доверия населения

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ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено работать над восстановлением доверия избирателей после выборов в законодательное собрание Токио, на которых правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) потерпела сокрушительное поражение и показала рекордно низкий результат. Об этом премьер-министр Синдзо Абэ заявил в понедельник журналистам.
"Это строгая оценка со стороны жителей (столичной) префектуры, и мы воспринимаем это как суровый выговор. Это все необходимо тщательно обдумать", - сказал он.
"Мы настроены работать всей партией, чтобы, показывая результаты, восстановить доверие населения", - добавил глава правительства.
Вместе с тем премьер отметил, что сложившаяся ситуация не скажется на процессе государственного управления.
"Необходимо скромно и старательно делать то, что необходимо", - подчеркнул Абэ. Говоря о причинах поражения ЛДП, он отметил, что нынешняя администрация находится у власти уже около пяти лет, и "власти критиковали за то, что в администрации появилась расслабленность". "Мы настроены прилагать все свои усилия", - заключил глава кабинета министров.
На прошедших в воскресенье выборах в столичное законодательное собрание победу одержала коалиция во главе с партией "Жители префектуры - превыше всего", которую возглавляет губернатор Токио Юрико Коикэ. Они получили 79 из 127 мест, при этом непосредственно ее партия обеспечила себе 49 мандатов.
Либерально-демократическая партия, председателем которой является Абэ, получила всего 23 места, показав самый слабый показатель за все время.