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Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Международная панорама
3 июля, 10:10 дата обновления: 3 июля, 10:20 UTC+3

Как сообщили в МИД Казахстана, свое участие также подтвердила делегация правительства Сирии

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АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация сирийской вооруженной оппозиции примет участие в международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет 4-5 июля. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

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"Подтвердила свое участие и прилетает сегодня делегация правительства Сирийской Арабской Республики. Подтвердили свое участие также представители вооруженной сирийской оппозиции", - информировал Абдрахманов.

Он напомнил, что ранее свое участие в переговорах на высоком уровне подтвердили делегации стран-гарантов астанинского процесса - России, Турции и Ирана. "Наблюдатели Астанинского процесса тоже прибывают в ближайшее время. Среди них выделю исполняющего обязанности помощника государственного секретаря США по Ближнему Востоку господина Джонса. Также будет участвовать делегация Иордании".

По словам министра, в Астану уже прибыли представители ООН, ожидается прибытие специального представителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Таким образом на переговоры соберется "практически такой же состав участников, который был на предыдущей встрече астанинского процесса", сообщил глава МИД Казахстана.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут 4-5 июля. Главная тема - дальнейшее согласование параметров четырех зон деэскалации на сирийской территории. Предваряют переговоры консультации представителей стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана - прим. ТАСС). Как отмечал ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, Москва рассчитывает на принятие по итогам трех дней работы целого пакета документов по зонам деэскалации в арабской республике.

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