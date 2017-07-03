Во Львове вандалы осквернили два мемориала воинам Великой Отечественной войны

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Неизвестные украли бронзовый венок с могилы Неизвестного солдата на территории мемориального комплекса Холм Славы во Львове. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления полиции Львовской области.

"Во Львове на улице Лычаковской на территории мемориального комплекса Холм Славы с могилы Неизвестного солдата похищен бронзовый венок", - проинформировали в полиции, добавив, что решается вопрос об открытие уголовного дела.

Кроме того, в Радеховском районе города с бронзовой скульптуры войнам Великой Отечественной войны были срезаны крупные элементы. По данному факту уже открыто уголовное производство.

Ранее стало известно, что злоумышленники пытались поджечь синагогу на улице Братьев Михновских во Львове, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью, стены другой - на улице Угольной - были исписаны оскорбительными высказываниями.