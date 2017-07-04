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Си Цзиньпин: отношения между РФ и КНР остаются непоколебимыми и неизменными

Международная панорама
4 июля, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Председатель КНР считает, что это - результат общих усилий обеих сторон

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что развитие отношений между Россией и Китаем является непоколебимым, несмотря на обстановку в мире.

Об этом он заявил во вторник на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным встрече с представителями деловых кругов, СМИ, общественности двух стран.

"Как бы ни изменилась внешняя обстановка, наши решимость и уверенность в развитии российско-китайских отношений остаются непоколебимыми и неизменными", - сказал он.

Кроме того, Си Цзиньпин добавил, что в настоящее время отношения между двумя странами "вступили в наилучший этап своего развития". "Это является результатом долгосрочных общих усилий с обеих сторон. Как говорится, чем больше людей подкладывает хворост в костер, тем ярче будет его пламя", - заключил председатель КНР.

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