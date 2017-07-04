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МИД Сербии: Белград не будет менять свой внешнеполитический курс в ущерб отношениям с РФ

Международная панорама
4 июля, 19:09 дата обновления: 4 июля, 19:31 UTC+3

Глав ведомства Ивица Дачич отметил, что Сербия не позволит ставить ее "перед выбором: Россия или ЕС"

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БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Сербия не собирается менять свою внешнюю политику и не позволит ставить себя перед выбором: Россия или ЕС. Об этом говорится в специальном заявлении первого вице-премьера, главы МИД Сербии Ивицы Дачича, опубликованного во вторник внешнеполитическим ведомством страны.

"Нам удалось за последние пять лет выдержать все давление, которое на нас оказывалось, остаться на европейском пути, не ухудшая отношений с нашими друзьями, прежде всего с Россией и Китаем. Сущность мудрой политики в том, что мы не позволим ставить нас перед выбором: Россия или ЕС", - приводит пресс-служба заявление главы сербского МИД.

"Ясно, что мы идем по европейскому пути, но также ясны наши отношения с Россией, чья поддержка имеет ключевое значение для территориальной целостности Сербии", - напомнил Дачич в ответ на прозвучавшие во вторник заявления недавно назначенного премьер-министра Аны Брнабич. Предполагалось, что за внешнюю политику и международные отношения Сербии в новом кабмине будет полностью отвечать Дачич, имеющий огромный дипломатический опыт. Брнабич предписывалось заниматься развитием экономики и образованием, однако она выступила с заявлениями, касающимися внешней политики.

Ранее во вторник премьер-министр Сербии Ана Брнабич в интервью агентству Bloomberg заявила, что республика выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Отвечая на вопрос агентства, будет ли Белград и далее отказываться от введения санкций в отношении Москвы, Брнабич ответила, что не может этого обещать.

Брнабич родилась в 1975 году в Белграде, получила диплом MBA университета Халла (Великобритания), более 10 лет работала с международными организациями, иностранными инвесторами. Она известна прозападными взглядами и является первым в истории Сербии главой правительства, открыто заявляющим о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее премьер Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру прозападного политика Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. В понедельник, находясь с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в Евросоюз.

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