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Конституционный суд Испании аннулировал статьи бюджета Каталонии на референдум

Международная панорама
5 июля, 16:48 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 5, июля. /ТАСС

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства

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МАДРИД, 5 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании аннулировал действие статьей бюджета Каталонии, предназначенных на финансирование референдума о независимости. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении КС.

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Соответствующий иск ранее подали власти пиренейского королевства. "КС постановляет, что некоторые статьи бюджетного закона [каталонского] правительства являются противоречащими конституции, если предназначены на финансирование референдума о "политическом будущем Каталонии", - говорится в решении суда.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Вслед за этим Конституционный суд аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Во вторник сепаратистские партии Каталонии представили законопроект, с помощью которого хотят организовать плебисцит о выходе из состава Испании. В нем, в частности, говорится, что региональные власти могут объявлять о независимости автономии в течение 48 часов, если на референдуме победят сторонники разрыва с королевством.

При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.

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