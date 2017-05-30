Реальны ли шансы Каталонии провести референдум о независимости?

Напряженность в отношениях между центральным правительством Испании и властями Каталонии вот-вот достигнет максимума, количество взаимных обвинений в нежелании вести диалог растет как на дрожжах. Причина заключается в стремлении руководства автономной области провести референдум о независимости. Мадрид, в свою очередь, считает, что плебисцит является незаконным и посягает на целостность и единство пиренейского королевства.

Предпосылки к референдуму

6 октября прошлого года парламент Каталонии сумел одобрить резолюцию о проведении до сентября текущего года референдума о выходе из состава Испании. Инициативу поддержали коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство". Правительство Испании сразу же обратилось в Конституционный суд (КС), который впоследствии аннулировал действие документа.

Несмотря на это, каталонские власти продолжают настаивать на своем и утверждать, что решение КС не помешает провести плебисцит. Глава автономии Карлес Пучдемон не перестает повторять, что референдум состоится вне зависимости от желания Мадрида. Кроме того, каталонский лидер совершил ряд зарубежных поездок, в ходе которых попытался донести свою идею.

В начале мая стало известно, что власти автономии готовятся закупить восемь тысяч урн для голосования. Ранее замглавы правительства области, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас также не исключил провозглашения независимости в одностороннем порядке, если Испания не позволит провести плебисцит о выходе автономии из состава королевства.

Мадрид в попытках урегулировать ситуацию неоднократно приглашал Пучдемона выступить в Конгрессе депутатов страны (нижняя палата парламента), чтобы объяснить свои идеи. Тем не менее глава Каталонии настаивает, что изначально соглашение должно быть достигнуто между правительствами региона и Испании.

Ранее Пучдемон направил письмо премьеру страны Мариано Рахою, в котором призвал начать "переговоры по условиям и положениям референдума". В послании лидер области настаивал на плебисците, в ходе которого "жители Каталонии смогут решить с помощью своего голоса политическое будущее страны". Глава автономии выразил надежду на "поиск согласованного политического решения" ситуации в регионе, поскольку "настал необходимый момент, когда два правительства смогут сесть за стол для диалога".

В ответном письме премьер Испании отклонил данное предложение, поскольку оно является "серьезной угрозой конституционному порядку". Рахой отметил, что открыт к "диалогу и сотрудничеству" с каталонскими властями, однако призывал к уважению национального суверенитета и правового государства.

Теперь, как ожидается, каталонские власти могут решиться на то, чтобы без согласования с правительством Испании объявить дату референдума. До настоящего времени фигурировали 24 сентября и 1 октября текущего года.

Шансы на независимость

Вероятность того, что каталонцы смогут, в конечном счете, провести плебисцит мала. Даже если руководство области назначит дату, Мадрид незамедлительно обжалует данное решение в КС. В конституции Испании отсутствуют статьи, позволяющие автономному сообществу провести референдум без согласования с центральным правительством.

Помимо того, что жители региона с каждым днем все меньше поддерживают действия сепаратистов, в распоряжении Мадрида имеется целый ряд законных инструментов, чтобы не допустить проведение плебисцита. В частности, в конституции Испании существует 155-я статья, которая ранее никогда не применялась. В ней говорится о том, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании", то правительство, получив одобрение абсолютного большинства в Сенате, "может принять необходимые меры, чтобы заставить" данный регион выполнить свои обязательства.

Мадрид не допустит референдума в Каталонии, чтобы не ухудшить свой международный образ, как это произошло 9 ноября 2014 года. Тогда без одобрения центрального правительства был устроен опрос населения автономии о независимости, который впоследствии был признан противоречащим конституции.

Одним из аргументов Мадрида, почему референдум не может состояться, является закон, в котором говорится, что носителем суверенитета является испанский народ. Иными словами, одна часть населения королевства, то есть каталонцы, не могут решать судьбу всей страны.

Будущее Каталонии

В настоящий момент власти региона продолжают обвинять правительство Испании в том, что их лишают права голоса. Несмотря на это, сторонники разрыва с королевством, которые якобы уверены, что референдум состоится и автономия выйдет из состава страны, до сих пор не дали внятные ответы на ключевые вопросы о том, как Каталония будет преобразовываться в независимое государство.

В частности, поддерживающие выход из состава королевства каталонцы не хотят покидать ЕС. Согласно законодательству Евросоюза, для того, чтобы стать его членом, необходимо заручиться поддержкой и признанием всех членов сообщества. Однако они не могут признать государством тот субъект, который в одностороннем порядке объявил о своей независимости и вышел из состава страны, нарушив таким образом основной закон члена ЕС. И, если обратиться к конституции Испании, то во второй статье ясно сказано о "нерушимом единстве испанской нации".

Если говорить о признании другими членами Евросоюза, то ни Бельгия, ни Италия, ни Франция не согласятся признать Каталонию независимым государством, чтобы ненароком не подтолкнуть свои административные единицы к подобным шагам. Аналогичной точки зрения будут придерживаться и те члены ЕС, которые не признали в свое время Косово - Греция, Кипр и Словакия. Прецедент раскола в стране - члене сообщества может означать риск нестабильности в других государствах ЕС, чего ни в коем случае не захотят допустить руководители европейских держав.

Без поддержки со стороны ЕС Каталония столкнется с другой проблемой - исключением из европейского валютного союза. Кроме того, правовая неопределенность - худшая "реклама" для привлечения в страну иностранных инвестиций. Уже представленные в Каталонии иностранные компании могут покинуть этот рынок из-за возможных рисков.

Огромных затрат потребует создание государственных институтов в Каталонии. Ей придется в течение как минимум нескольких лет продолжать выделять средства на погашение испанского госдолга.

Каталонцев ждет и ограничение в свободе передвижения в связи с выходом из Шенгенской зоны. При этом для среднестатистического европейца данный фактор играет довольно весомую роль при выборе, например, места, куда отправиться в отпуск. Выход из Шенгена также чреват для Каталонии снижением турпотока. Это довольно серьезный фактор, учитывая, что королевство пользуется большой популярностью у французов и немцев, значительная часть которых предпочитает отдыхать именно в Каталонии.

Ранее заместитель председателя правительства, министр территориального управления Испании Сорайя Саенс де Сантамария высказала мнение о том, что Пучдемон использует референдум, чтобы назначить дату новых выборов в Каталонии после провала организовать плебисцит. По мнению вице- премьера, в настоящий момент в регионе "сложился предвыборный климат", а глава автономии пытается выставить себя жертвой в глазах каталонцев, чтобы заручиться их поддержкой.

Екатерина Воробьева