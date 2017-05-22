El Pais: Каталония объявит о независимости, если Мадрид не позволит провести референдум

МАДРИД, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Каталонии хотят объявить о независимости автономии незамедлительно в одностороннем порядке, если правительство Мариано Рахоя не позволит провести референдум о выходе из состава Испании. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, у каталонского руководства уже готов проект закона, целью которого является разрыв с пиренейским королевством. "Если испанское государство помешает проведению референдума, этот закон вступит в силу в полном объеме и сразу же, как только парламент (региона) установит это препятствие", - говорится в проекте.

В случае организации плебисцита власти автономии собираются вынести на него следующий вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?". Сепаратисты рассматривают в настоящий момент две даты для возможного референдума: 24 сентября и 1 октября текущего года. Проект закона также предусматривает, что при выходе из состава королевства Каталония, которая "превратится" в парламентскую республику, останется частью Евросоюза.

Глава автономии Карлес Пучдемон собирается выступить 22 мая в мэрии испанской столицы, где в заключительный раз предложит Мадриду согласовать условия плебисцита. Ранее заместитель председателя правительства, министр территориального управления страны Сорайя Саенс де Сантамария сказала, что власти Испании приглашают главу Каталонии обсудить его предложение по референдума в Генеральных кортесах (двухпалатный парламент). Пучдемон в свою очередь заявил, что сначала правительства автономии и Испании должны достичь консенсуса по данному вопросу. "Мы готовы вести переговоры по условиям референдума и в случае достижения соглашения передать его на рассмотрение двух парламентов", - отметил Пучдемон.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании до сентября текущего года. Вслед за этим конституционный суд королевства аннулировал действие данного документа.

В конституции Испании отсутствуют статьи, позволяющие автономной области провести референдум без согласования с центральным правительством и объявить о независимости в одностороннем порядке.