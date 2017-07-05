СМИ: лидер ХАМАС призвал к созданию правительства национального единства

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Глава администрации Исламского движения ХАМАС в секторе Газа Исмаил Хания выдвинул в среду инициативу по "восстановлению национального единства". Как сообщил телеканал Al Mayadeen, Хания призвал все палестинские фракции сформировать коалиционное правительство и провести выборы в Палестинский законодательный совет.

"Я призываю возобновить работу всех законных органов и разработать четкую политическую программу на основе общих клятв", - заявил он. При этом Хания потребовал "прекратить координацию с Израилем по вопросам безопасности".

Движение ХАМАС находится у власти в секторе Газа с 2007 года. Палестинскую национальную администрация в Рамалле возглавляет Махмуд Аббас. Он является лидером движения ФАТХ, которое соперничает с исламистами в борьбе за власть.

23 апреля 2014 года Хания уже выступал с примирительной инициативой и предлагал вновь объединить палестинские районы под единым руководством.

Лидер ХАМАС предложил представителям движения ФАТХ забыть обиды во имя будущего палестинцев.