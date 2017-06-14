Палестинский раскол: 10 лет власти ХАМАС в секторе Газа

10 лет назад переворот, осуществленный Исламским движением сопротивления (ХАМАС) в секторе Газа, по сути, разделил Палестинскую автономию на две части. 14 июня 2007 года палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о расформировании правительства национального единства, которое возглавлял член руководства ХАМАС Исмаил Хания, и введении в Палестине чрезвычайного положения.

ХАМАС и ФАТХ

Спустя 10 лет после осуществленного движением ХАМАС в секторе Газа переворота Палестинская автономия по-прежнему разделена: сектор Газа находится под контролем Исламского движения сопротивления (ХАМАС), а на Западном берегу реки Иордан правит глава Палестинской национальной администрации (ПНА), президент Государства Палестина Махмуд Аббас и подконтрольное ему Движение за освобождение Палестины (ФАТХ). Многочисленные попытки внутрипалестинского примирения до сих пор не привели к каким-либо изменениям в сложившейся ситуации. Палестинский раскол существенно осложняет попытки перезапуска мирных переговоров по урегулированию длящегося десятилетиями кровавого палестино-израильского конфликта.

Активная фаза

Начало активной фазе междоусобной вражды положили выборы в Палестинский законодательный совет (ПЗС) 25 января 2006 года, на которых победили сторонники ХАМАС. На протяжении первой половины 2007 года в секторе Газа происходил кровопролитный конфликт между сторонниками ХАМАС и ФАТХ. В июне он закончился безоговорочной победой первых, что спровоцировало поток беженцев к израильским и египетским границам, нехватку продуктов питания и множество других проблем. Израиль, который ввел в отношении сектора Газа режим блокады в 2006 году после победы ХАМАС на парламентских выборах, в октябре 2007 года объявил палестинский приморский анклав "враждебным государственным образованием".

Регулярные операции

Практически все эти 10 лет конфронтация между Израилем и ХАМАС не прекращается. В июле-августе 2014 года Израиль провел в секторе Газа длившуюся 50 дней военную операцию "Нерушимая скала". За это время в секторе Газа погибли 2140 человек, еще около 11 тыс. получили ранения. Потери Израиля составили 66 военнослужащих и шесть мирных жителей. Палестинские радикалы за эти 50 дней выпустили по Израилю 4,5 тыс. ракет. Израильская армия с воздуха, моря, а также огнем артиллерии и танков поразила 5263 цели. По данным палестинской стороны, в секторе было разрушено 17 тыс. домов. Около 100 тыс. палестинцев остались без крова, в ряде районов города Газа не сохранилось ни одного целого здания, разрушениям подверглись многие объекты инфраструктуры, мечети, школы и больницы.

"Нерушимой скале" предшествовала операция "Облачный столп", проходившая с 14 по 21 ноября 2012 года. До этого — с 27 декабря 2008 года по 21 января 2009 года — проводилась воздушно-наземная кампания "Литой свинец", унесшая жизни 1166 палестинцев и 13 израильтян. До "Литого свинца" в 2008 году осуществлялась операция "Жаркая зима", в которой с 1 по 3 марта того года принимали участие около 2 тыс. военнослужащих. Были убиты 122 палестинца. Потери израильской армии составили двое погибших и около 10 раненых.

Катарский кризис

5 июня 2017 года Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес — беспочвенными.

В секторе Газа ситуация вокруг Катара поставила в сложное положение правящее движение ХАМАС, которое теперь будет вынуждено балансировать, пытаясь сохранять поддержку как Дохи, так и Каира, а также других арабских государств. Катар является крупнейшим финансовым спонсором палестинского прибрежного анклава. По данным СМИ, Доха вложила за последние годы до $450 млн в экономику сектора. Вместе с тем 6 июня глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Катар должен прекратить поддержку таких группировок, как палестинское движение ХАМАС и "Братья-мусульмане". "Довольно, чаша переполнилась!" — указал он.

Новая доктрина

1 мая ХАМАС обнародовало новую политическую доктрину на предстоящий период. По словам председателя политбюро движения Халеда Машааля, "разработка нового документа велась в течение года и в нем нашли отражение идеология и опыт политического развития ХАМАС за последние 30 лет". "Движение не отходит далеко от своих корней и своей стратегии, но стремится внести свой вклад в общенациональный проект", — заметил он. В частности, в своей новой доктрине ХАМАС поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование.

При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с призывом к уничтожению еврейского государства. Поддерживается также право беженцев на возвращение домой. Кроме этого, хамасовцы отмежевались от египетской исламистской ассоциации "Братья-мусульмане", в тесных связях с которыми их неоднократно обвинял Каир, в том числе и во время организации беспорядков и актов насилия в дни январской революции 2011 года в Египте. По информации источников, это сделано "во имя поддержания хороших отношений с Каиром".

Позиция Минобороны Израиля

Условием для восстановления сектора Газа является его полная демилитаризация. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. "Что касается будущего сектора Газа, моя позиция предельно ясна: восстановление Газы возможно только при условии полной демилитаризации сектора", — написал он во вторник в Facebook. "Вопрос о будущем Газы невозможно рассматривать вне контекста всех проблем, связанных с тем, что власть в секторе находится в руках ХАМАС", — подчеркнул глава оборонного ведомства.

"Для нас (Израиля) самое важное в данной ситуации — обеспечить безопасность жителей прилегающих к сектору израильских населенных пунктов", — продолжил он. Либерман также отметил, что избранный в феврале этого года главой политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар "отсидел в израильской тюрьме 23 года из 450, на которые был осужден". Синвар стал наиболее видным представителем руководства движения, освобожденным Израилем во время сделки по обмену палестинских заключенных на захваченного исламистами в Газе капрала Гилада Шалита.

Заявление Нетаньяху

Израиль не заинтересован в эскалации ситуации на границе с сектором Газа. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Мы заинтересованы в безопасности, и наша политика в области безопасности ясна и неизменна: Израиль не заинтересован в эскалации (на границе с сектором Газа), и любые другие высказывания ошибочны", — сказал премьер.

Нетаньяху таким образом прокомментировал сообщения о кризисе вокруг электроснабжения сектора Газа. "В последние дни я слышал ошибочную информацию по ситуации с электроснабжением сектора Газа, считаю необходимым прояснить, что проблема электроснабжения в Газе является предметом спора между Палестинской национальной администрацией (ПНА) и движением ХАМАС", — сказал премьер. По его словам, "ХАМАС требует от ПНА, чтобы она оплачивала потребляемую в секторе электроэнергию, но та отказывается это делать". "Это внутренний спор палестинцев", — добавил Нетаньяху.

История движения

Исламское Движение сопротивления ХАМАС было создано в 1987 году. Тогда же была сформулирована его первоначальная доктрина, предусматривающая своей стратегической целью "освобождение всей Палестины от моря и до Иордана". Согласно изначальной идеологии ХАМАС, "любой сионист считается врагом, а освобождение всей Палестины от сионистов — святая цель". В хартии движения было прописано: "Сбросим Израиль в море". По словам одного из основателей организации Абдель Азиза ар-Рантиси, цель ХАМАС — "стереть Израиль с карты земли". Изначальной целью движения декларировалось создание независимого исламского теократического палестинского государства на территории бывшей подмандатной Палестины, существовавшей до образования Израиля в 1948 году.

Андрей Широков