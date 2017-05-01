СМИ: в Израиле утверждают, что ХАМАС пытается одурачить мир новой доктриной

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС пытается одурачить мир, но у него ничего не выйдет. С таким заявлением выступил пресс-секретарь премьер-министра Израиля Дэвид Киз, комментируя обнародованную ранее новую политическую доктрину движения, из которой исключен пункт с призывом к уничтожению Израиля.

"ХАМАС пытается обмануть мир, но не достигнет цели", - приводит его слова агентство Reuters. "Они строят террористические туннели и запустили бесчисленное множество реактивных снарядов по израильским мирным жителям - это настоящий ХАМАС", - добавил представитель Биньямина Нетаньяху.

Как сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на официальное заявление руководства ХАМАС, в частности, в своей новой доктрине движение поддерживает "идею создания палестинского государства в границах 1967 года", но без признания права Израиля на существование. При этом из документа исчез существовавший в старой доктрине пункт с призывом к уничтожению еврейского государства.

Новая доктрина ХАМАС, по сути, приурочена к 100-й годовщине Декларации Бальфура, предусматривающей "создание в Палестине национального очага для еврейского народа", что послужило прологом к появлению Государства Израиль и обернулось трагедией для арабов и палестинцев.

Исламское Движение сопротивления ХАМАС было создано в 1987 году, тогда же была сформулирована его доктрина, предусматривающая своей стратегической целью "освобождение всей Палестины от моря и до Иордана". Согласно идеологии ХАМАС, "любой сионист считается врагом, а освобождение всей Палестины от сионистов - святая цель". В хартии движения было прописано : "Сбросим Израиль в море", а по словам одного из основателя организации Абдель Азиза ар-Рантиси, цель ХАМАС - "стереть Израиль с карты земли". Изначально целью движения декларировалось создание независимого исламского теократического палестинского государства на территории бывшей подмандатной Палестины, существовавшей до образования Израиля в 1948 году.

ХАМАС признано террористической структурой в ряде стран мира.