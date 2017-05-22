Haaretz: Израиль одобрил ряд уступок палестинцам в преддверии визита Трампа

В Челябинской области за выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 гаНовости Урала 22 мая, 9:45
Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонкиСпорт 22 мая, 9:42
Суд отказался прекратить уголовное дело экс-главы "Роснано"Происшествия 22 мая, 9:42
Неблагоприятная паводковая обстановка складывается в четырех регионах СибириСибирь 22 мая, 9:35
Haaretz: Израиль одобрил ряд уступок палестинцам в преддверии визита ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 9:26
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМСпорт 22 мая, 9:17
Архитектурная подсветка появилась на 12 развязках МКАДМосква 22 мая, 9:14
Jeep отзывает в РФ почти 9 тыс. Grand CherokeeЭкономика и бизнес 22 мая, 9:11
Вылет самолета Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задержан на суткиНовости Урала 22 мая, 9:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Кабинет безопасности Израиля накануне визита президента США Дональда Трампа утвердил в воскресенье вечером ряд мер, направленных на облегчение положения палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Haaretz. "В преддверии первого визита Трампа в Израиль кабинет безопасности утвердил пакет экономических мер для палестинцев на Западном берегу", - указывает издание.
По данным Haaretz, "пакет мер, представленных на одобрение министров, включает облегчение прохода между Западным берегом и Израилем на КПП для палестинцев, имеющих право на работу в Израиле; расширение часов работы до круглосуточного режима КПП на границе между Израилем и Иорданией на мосту "Алленби", который, в основном, используется палестинцами; разрешение на расширение промышленной зоны "Таркумия" в южной части Хевронского нагорья, предоставление разрешений на тысячи уже построенных домов палестинцев", - сообщает газета. Издание отмечает со ссылкой на высокопоставленного израильского представителя, что "эти шаги задуманы как жест доброй воли со стороны Израиля в преддверии визита Трампа".
Дональд Трамп прибывает в Израиль 22 мая с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном с момента избрания на пост президента США международном турне. На встрече в Иерусалиме глава американской администрации обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху укрепление союза между двумя странами, сотрудничество в области безопасности, а также пути продвижения мира с палестинцами.
Во время пребывания в Израиле американский лидер, как ожидается, направится в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где у него может состояться встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. После Израиля и Палестины Трамп направится в Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G7 на Сицилии. В поездке Трампа сопровождают супруга Меланья и дочь Иванка.