Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Haaretz: Израиль одобрил ряд уступок палестинцам в преддверии визита Трампа

Международная панорама
22 мая, 9:26 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

По данным издания, в данный пакет мер, в частности, входит предоставление разрешений на тысячи уже построенных домов палестинцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/OLIVER WEIKEN

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Кабинет безопасности Израиля накануне визита президента США Дональда Трампа утвердил в воскресенье вечером ряд мер, направленных на облегчение положения палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета Haaretz. "В преддверии первого визита Трампа в Израиль кабинет безопасности утвердил пакет экономических мер для палестинцев на Западном берегу", - указывает издание.

Читайте также новости по теме:
Палестино-израильский конфликт
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

Путин обсудил с Аббасом палестино-израильское противостояние и открыл в Вифлееме МФК

Трамп заявил о начале переговоров по мирному соглашению между Израилем и Палестиной

Саммит ЛАГ: арабы устали от нестабильности, разобщенности и бездействия

По данным Haaretz, "пакет мер, представленных на одобрение министров, включает облегчение прохода между Западным берегом и Израилем на КПП для палестинцев, имеющих право на работу в Израиле; расширение часов работы до круглосуточного режима КПП на границе между Израилем и Иорданией на мосту "Алленби", который, в основном, используется палестинцами; разрешение на расширение промышленной зоны "Таркумия" в южной части Хевронского нагорья, предоставление разрешений на тысячи уже построенных домов палестинцев", - сообщает газета. Издание отмечает со ссылкой на высокопоставленного израильского представителя, что "эти шаги задуманы как жест доброй воли со стороны Израиля в преддверии визита Трампа".

Дональд Трамп прибывает в Израиль 22 мая с двухдневным визитом из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном с момента избрания на пост президента США международном турне. На встрече в Иерусалиме глава американской администрации обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху укрепление союза между двумя странами, сотрудничество в области безопасности, а также пути продвижения мира с палестинцами.

Во время пребывания в Израиле американский лидер, как ожидается, направится в город Вифлеем на Западном берегу реки Иордан, где у него может состояться встреча с палестинским лидером Махмудом Аббасом. После Израиля и Палестины Трамп направится в Ватикан, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G7 на Сицилии. В поездке Трампа сопровождают супруга Меланья и дочь Иванка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": США обращались к РФ с запросами о хакерских атаках накануне выборов
2
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
3
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
4
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
5
Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет
6
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама