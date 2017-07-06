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СМИ: Южная Корея и ФРГ активизируют взаимодействие по ракетно-ядерной проблеме КНДР

Международная панорама
6 июля, 6:29 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 6, июля. /ТАСС

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин "выразил надежду на то, что северокорейскую ракетно-ядерную проблему удастся урегулировать мирным путем"

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СЕУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились усилить взаимодействие в поиске решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Об этом сообщает в четверг газета "Тона ильбо".

"В ходе состоявшегося 5 июля в Берлине южнокорейско-германского саммита Ангела Меркель предложила усилить санкции против Северной Кореи, от которой исходит серьезная опасность для мира", - отмечает издание. "Мун Чжэ Ин поддержал данную инициативу, одновременно выразив надежду на то, что северокорейскую ракетно-ядерную проблему удастся урегулировать мирным путем", - пишет газета.

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Канцлер ФРГ в ходе встречи также отметила, что Берлин поддерживает лидирующую роль Сеула в вопросах мира на Корейском полуострове, а Мун Чжэ Ин назвал Германию страной, которая "может служить примером для Южной Кореи в деле воссоединения нации".

В ходе саммита также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, была достигнута договоренность о запуске механизма стратегического диалога между министрами иностранных дел двух стран с целью расширения сотрудничества как на двустороннем, так и на региональном и глобальном уровнях.

Лидеры РК и ФРГ также решили поддержать активизацию контактов между компаниями малого и среднего бизнеса двух стран в сферах профессиональной подготовки и возобновляемых источников энергии.

КНДР во вторник объявила об успешном испытании МБР "Хвасон-14", созданной по приказу лидера страны Ким Чен Ына. По данным южнокорейских военных, ракета может поражать цели на расстоянии до 8 тысяч километров. КНДР к настоящему времени осуществила пять ядерных испытаний, два из них - в прошлом году.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Меркель, Ангела
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КНДР Германия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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