Антиглобалисты завесили Гамбург обращениями к лидерам G20

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Гамбург накануне встречи лидеров G20 увешен транспарантами и плакатами антиглобалистов. Протестующие, имеют самый широкий спектр убеждений - от экологических до анархических, - съехались во второй по величине город Германии, чтобы донести до лидеров G20 свои идеи.

Антиглобалисты иногда собираются в группы, за чем внимательно следит полиция, передислоцированная сюда со всей Германии. Причем иногда создается впечатление, что число представителей правопорядка едва ли не превышает количество демонстрантов.

В остальном же о присутствии противников глобализации на улицах Гамбурга говорит лишь обилие разнообразных плакатов. Основной их смысл - "Долой G20". Но встречаются и вполне осмысленные вопросы: "Если война - это индустрия, как же при капитализме может быть мир?". Есть и предложения к лидерам G20, например, перефразирующие известный лозунг 1960-х: "Занимайтесь любовью, а не "двадцаткой".

Кроме того, антиглобалисты, которые обычно не отличаются соблюдением правил поведения и общественного порядка, адресуют участникам саммита призыв "Соблюдайте верховенство закона". При этом многие подобные лозунги написаны краской прямо на стенах домов, что вряд ли было согласовано с местными властями. Местоположение для своих транспарантов антиглобалисты выбирают самое разное: они встречаются как в отдаленных районах города, так и непосредственно напротив Конгресс-центра, где будет проходить саммит 7-8 июля.

Примечательно, что вопросы глобализации являются одними из приоритетных для германского председательства в G20. Берлин намерен восстановить движение к общим правилам мировой торговли, пошатнувшееся с ростом тенденции к протекционизму и изоляционизму. Как ранее рассказала в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, Россия солидарна почти со всеми странами "двадцатки" в том, что основным условием для роста экономик являются открытые рынки и либерализация торговли.