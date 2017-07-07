Лидеры G20 сфотографировались вместе перед первым рабочим заседанием саммита

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати, в том числе российский президент Владимир Путин, приняли участие в совместном фотографировании в фойе Выставочного центра Гамбурга перед официальным открытием саммита G20.

Путин и президент США заняли места в первом ряду. Дональд Трамп - второй справа, в центре, рядом, хозяйка саммита Ангела Меркель, по левую руку от нее - председатель КНР Си Цзиньпин, затем Путин, слева от него - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого руководители "двадцатки" провели неформальную встречу - "ритрит" - по вопросам борьбы с терроризмом. Однако официальная программа форума стартует только с первого рабочего заседания глав делегаций. На него лидеры отправились после церемонии групповой фотосъемки, которая традиционно на саммитах миролюбиво именуется в графике как Family photo.