Лидеры G20 сфотографировались вместе перед первым рабочим заседанием саммита

Более 9 тысяч гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018Спорт 7 июля, 14:25
Демонстранты в Гамбурге забросали полицейских коктейлями МолотоваМеждународная панорама 7 июля, 14:20
"Томь" получила разрешение на регистрацию новых футболистов и пополнила состав 9 игрокамиСпорт 7 июля, 14:15
China COSCO Shipping Holdings прогнозирует прибыль в I полугодии против убытка годом ранееТранспорт 7 июля, 14:10
Диссовет БелГУ подтвердил докторскую степень МединскогоНаука 7 июля, 14:04
Инвалиды смогут покупать техсредства реабилитации по электронным сертификатамОбщество 7 июля, 14:00
Лавров и Тиллерсон обсудили вопросы двусторонней и международной повестки дняПолитика 7 июля, 13:55
Хоккеист ЦСКА Любимов может вернуться в НХЛСпорт 7 июля, 13:55
РКС разработали универсальную систему телеметрии для "Союза-5" и сверхтяжелой ракетыКосмос 7 июля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати, в том числе российский президент Владимир Путин, приняли участие в совместном фотографировании в фойе Выставочного центра Гамбурга перед официальным открытием саммита G20.
Путин и президент США заняли места в первом ряду. Дональд Трамп - второй справа, в центре, рядом, хозяйка саммита Ангела Меркель, по левую руку от нее - председатель КНР Си Цзиньпин, затем Путин, слева от него - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До этого руководители "двадцатки" провели неформальную встречу - "ритрит" - по вопросам борьбы с терроризмом. Однако официальная программа форума стартует только с первого рабочего заседания глав делегаций. На него лидеры отправились после церемонии групповой фотосъемки, которая традиционно на саммитах миролюбиво именуется в графике как Family photo.