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Мадуро призвал военных Венесуэлы не допустить срыва выборов в Конституционную ассамблею

Международная панорама
8 июля, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Президент страны призвал всех офицеров к максимальной бдительности и внимательности

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы должны проявлять особую бдительность, чтобы не допустить попыток срыва выборов в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Об этом в пятницу заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая на церемонии выпуска из Военного боливарианского университета Венесуэлы.

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"Я говорю всем офицерам в стране: максимальная бдительность и внимательность, чтобы ликвидировать попытку заговора против мира, которая нацелена на воспрепятствование выборам 30 июля", - цитирует главу государства радиостанция Union Radio. Сведений о том, кто может стоять за якобы существующими планами по срыву голосования, обнародовано не было.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли уже 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.

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