Мадуро призвал военных Венесуэлы не допустить срыва выборов в Конституционную ассамблею

Тиллерсон: отношения США и России слишком важны, чтобы зацикливаться на спорахМеждународная панорама 8 июля, 1:54
Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20Международная панорама 8 июля, 0:55
Апелляционный суд Италии смягчил приговор Орнелле МутиПроисшествия 8 июля, 0:36
Женская сборная России по регби-7 поборется за титул чемпиона ЕвропыСпорт 8 июля, 0:32
Субботние матчи первенства ФНЛ открывают новый российский футбольный сезонСпорт 8 июля, 0:20
ЦСКА сыграет с итальянским "Миланом" в первом матче в Евролиге следующего сезонаСпорт 7 июля, 23:16
Greenpeace установил в Гамбурге статую Трампа в виде младенцаОбщество 7 июля, 23:06
Призовой фонд первой парусной регаты в истории Чечни увеличен почти вдвоеСпорт 7 июля, 22:59
Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"Экономика и бизнес 7 июля, 22:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Венесуэлы должны проявлять особую бдительность, чтобы не допустить попыток срыва выборов в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Об этом в пятницу заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро, выступая на церемонии выпуска из Военного боливарианского университета Венесуэлы.
"Я говорю всем офицерам в стране: максимальная бдительность и внимательность, чтобы ликвидировать попытку заговора против мира, которая нацелена на воспрепятствование выборам 30 июля", - цитирует главу государства радиостанция Union Radio. Сведений о том, кто может стоять за якобы существующими планами по срыву голосования, обнародовано не было.
С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли уже 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.
Ситуация обострилась после того, как в начале мая глава государства объявил о созыве КА, причем без проведения референдума. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон страны. Выборы в КА намечены на 30 июля.