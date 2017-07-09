Глава Минобороны Великобритании поздравил иракского премьера с победой над ИГ в Мосуле

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон поздравил премьер-министра Ирака Хейдар аль- Абади с победой над террористической группировкой Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Мосуле. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Министерства обороны Соединенного Королевства.

"Я поздравляю премьер-министра аль-Абади и вооруженные силы Ирака, которые с большой храбростью сражались на земле против жестокого противника. Боевики "Даиш" (арабское название ИГ) полностью пренебрегают жизнями мирного населения, и мы должны приветствовать их поражение в городе, который был отправной точкой для их так называемого халифата", - сказал Фэллон.

Главнокомандующий иракскими вооруженными силами премьер-министр Хейдар аль-Абади в воскресенье поздравил Ирак и граждан республики с "большой победой" в Мосуле. Как отмечается в заявлении канцелярии иракского премьера, аль-Абади прибыл в "освобожденный Мосул", чтобы поздравить правительственные силы Ирака с победой над ИГ в главном оплоте террористов в стране. Как ожидается, в ближайшее время иракский премьер выступит с "победной речью" и заявит о полном освобождении города.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.