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На Украине хотят запретить мультфильм "Маша и медведь" из-за "российской пропаганды"Международная панорама 10 июля, 16:07
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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Российский мультфильм "Маша и медведь" оказался под угрозой запрета на Украине.
Одесская общественная организация "Совет общественной безопасности" направила соответствующие обращения в Верховную раду, Госагентство по вопросам кино, а также в Госкомитет телерадиовещания.
"Мультфильм является пропагандистским медиапродуктом России, что крайне опасно для безопасности Украины", - говорится в обращении совета. По мнению его инициаторов, "российские пропагандисты отправляют детям четкий сигнал: медведь, который традиционно считается символом РФ и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".
Кроме того, активисты уверены, что "Маша и медведь" является пропагандистским инструментом навязывания детям положительного образа России".
Украинцев уже лишили возможности смотреть около 600 российских фильмов после того, как в феврале 2015 года вступил в силу закон "О защите информационного телерадиопространства", запретив фильмы с "российской пропагандой". 21 апреля 2016 президент Украины Петр Порошенко также подписал закон о запрете демонстрации российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года, для "повышения уровня защиты национальной безопасности Украины в информационной сфере".
На Украине также есть постоянно пополняющийся список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности страны". В нем числятся 83 человека, в частности, Наталья Варлей, Валентина Талызина, Валентин Гафт, Михаил Боярский, Жерар Депардье, Стивен Сигал и многие другие. Правительство страны в прошлом году запретило Госкино регистрировать и выдавать прокатные удостоверение фильмам, участники которых фигурируют в списке.