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Сын Трампа готов рассказать сенаторам США о встрече с юристом из РФ

Международная панорама
10 июля, 22:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Об этом он сообщил, комментируя слова сенатора Сюзан Коллинз о том, что членам спецкомитета по разведке Сената США нужно побеседовать с ним в связи данными о его контактах с Натальей Весельницкой

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп-младший, являющийся сыном действующего президента США, в свете нового скандала из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, заявил в понедельник, что готов предоставить имеющуюся у него информацию законодателям в Сенате Конгресса США.

"Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю", - написал сын главы Белого дома в Twitter. Этим сообщением он прокомментировал опубликованный ранее в газете The Hill материал. В нем приводились слова сенатора-республиканца Сюзан Коллинз, которая заявила, что членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса США необходимо побеседовать с Трампом-младшим в связи с появлением данных о его контактах с Весельницкой.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США проводят разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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