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Пентагон заявил, что не может подтвердить данные о гибели лидера ИГ

Международная панорама
11 июля, 15:34 дата обновления: 11 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Коалиция во главе с США также не подтвердила ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади

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ВАШИНГТОН, МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство обороны США пока не имеет достаточных сведений, чтобы подтвердить информацию о ликвидации главаря группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Международная антитеррористическая коалиция во главе с США также не располагает новой информацией о судьбе аль-Багдади, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба военной операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

"Нам нечего сообщить", - ответил представитель штаба на просьбу прокомментировать поступающие сообщения об уничтожении лидера боевиков.

Ранее телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава сообщил, что боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором рассказали о смерти своего лидера, а также о том, что в ближайшее время объявят имя "нового халифа".

Иранские СМИ ранее распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

 

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Персоны
Абу Бакр аль-Багдади
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Борьба с "Исламским государством"
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