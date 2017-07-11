В Афганистане уничтожен один из главарей "Талибана"

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Влиятельный главарь радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ликвидирован в результате столкновений боевиков с афганскими силами безопасности в провинции Вардак в центральной части Афганистана.

Об этом сообщило во вторник агентство Khaama Press со ссылкой на заявление начальника местной полиции Накибуллы Амини.

По его данным, столкновения произошли в понедельник в районе Джалрез. "В результате операции удалось уничтожить полевого командира талибов Мавлави Абдулу Рахмана и четырех его подельников, трое были ранены, - рассказал он. - Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения".

Боевики "Талибан" пока никак не прокомментировали произошедшее.

Кроме того по данным "Синьхуа", в результате воздушного удара сил НАТО в провинции Кундуз были уничтожены еще пять талибов. "Авиаудар был нанесен по позициям боевиков в районе Хан Абад к востоку от города Кундуз, - пояснил источник. - В результате налета также были уничтожены убежища талибов".