"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в Афганистане

США проигрывают войну в Афганистане, поскольку у Белого дома по-прежнему нет внятной стратегии нормализации обстановки в стране. Об этом заявил председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса США Джон Маккейн.

Вашингтонские политики уже не первый месяц ждут от президента Дональда Трампа нового плана по урегулированию афганского вопроса. Но, похоже, единственное решение, которое на сегодняшний день удалось выработать администрации США, — вновь увеличить свой военный контингент в этой стране.

Битва на несколько фронтов

Американские вооруженные силы находятся в Афганистане уже 16 лет — в 2001 году они были введены туда в рамках антитеррористической операции после событий 11 сентября. Одной из главных целей, заявленных Вашингтоном в ходе этой войны, было свержение режима талибов, поддерживавших "Аль-Каиду" (организация запрещена в РФ). Лидер "Аль-Каиды" Осама Бен Ладен был уничтожен американцами в 2011 году. Тогда же международная коалиция под руководством США начала постепенно выводить свой контингент из Афганистана. В мае 2014 года Вашингтон заявил об окончании крупных боевых операций в стране — предполагалось, что на афганской земле останется лишь несколько тысяч американских солдат, которые будут помогать правительству в Кабуле противостоять радикальным исламистам.

Однако после того, как основной контингент войск США и НАТО был выведен из Афганистана, талибы значительно укрепили свои позиции. В последнее время наблюдается активизация талибов в восточных и южных афганских провинциях (Логаре, Нангархаре, Гильменде), а также на севере страны (в Кундузе, Джаузджане и Парване). Параллельно продолжается сближение талибов с "Аль-Каидой", которая своей целью считает свержение светских режимов в арабских странах и установление там теократического строя с нормами шариата.

По оценке Специального генерального инспектора США по реконструкции Афганистана, на сегодняшний день повстанческие формирования претендуют на 40% афганской земли, причем 11% территории контролируется ими полностью.

Расширение подконтрольных талибам территорий объясняется несколькими факторами: это непопулярность центрального правительства и слабость его войск, с одной стороны, и вывод большей части иностранного военного контингента, воевавшего на стороне Кабула, — с другой.

Кроме того, активность в Афганистане с каждым днем наращивает террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Значительное укрепление позиций экстремистов наблюдается в провинциях Фарах, Забуль, а также в Гильменде, который известен как центр выращивания опиумного мака. На севере их сторонники действуют в Кундузе, Джаузджане и Парване. В декабре прошлого года ИГ запустило собственную радиостанцию в Нангархаре, которую использует в целях пропаганды и привлечения в свои ряды молодых афганцев. Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади, ликвидированный ударом ВКС РФ в середине июня этого года, не скрывал своих планов присоединить "Великий Хорасан" (древнее название Афганистана и прилегающих к нему территорий) к своему "халифату".

Продолжающийся хаос приводит к росту жертв среди гражданского населения Афганистана — согласно данным ООН, 2016 год стал самым кровопролитным за последние годы.

В текущем году ситуация в стране продолжает ухудшаться: в конце мая в Кабуле произошел крупный теракт, унесший жизни 150 человек. Спустя несколько недель на юге Афганистана прогремел взрыв, жертвами которого стали более трех десятков человек. В первом случае ответственность взяли на себя боевики ИГ (однако позднее Национальный директорат безопасности Афганистана заявил, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой). За второй теракт не взяла ответственность ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок.

Метод Трампа

События последних месяцев стали свидетельством того, что ограниченное военное присутствие США и НАТО не способно обеспечить должный уровень безопасности в стране. Взгляды оказались обращены на Белый дом, от которого ожидали выработки новой стратегии по афганскому урегулированию, — сенатор Маккейн считал, что это должно произойти в течение первых 30–60 дней президентства Дональда Трампа. Однако нового плана представлено не было — вместо этого Вашингтон решил ограничиться демонстрацией военной силы. В апреле американские военные впервые применили в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Ударом были уничтожены несколько десятков предполагаемых боевиков ИГ. С оперативной точки зрения операция была бессмысленной, гораздо важнее стал психологический эффект — президент Трамп, как и обещал, продемонстрировал намерение "разбомбить ИГИЛ к чертям", и вообще — максимально жестко вести себя по отношению к "плохим парням".

Впрочем, позиция Трампа по отношению к конкретно афганскому вопросу по-прежнему остается тайной. Как отмечает The Hill, в последний раз он подробно обсуждал ситуацию в Афганистане в далеком 2015 году. В интервью CNN он заявил, что американцам не стоило отправлять туда свои войска, но, если бы он стал президентом, у него не было бы иного выхода, кроме как сохранить контингент США. "Мы совершили большую ошибку, когда оказались втянуты туда. <....> Это кошмар. Но на данном этапе, наверное, лучше остаться, иначе все будет разрушено за две секунды", — размышлял миллиардер.

В последнее время Трамп не говорил об Афганистане, но неоднократно заявлял, что во время его президентства США не будут вмешиваться во внутренние дела стран Ближнего Востока и прекратят политику "национального строительства" (nation-building) в регионе (а значит — прекратят отправлять новые войска за океан). Многие военные эксперты, в том числе бывший заместитель помощника министра обороны США Филип Картер, пишут, что дальнейшие действия Трампа на афганском направлении покажут, сдержит ли президент эти обещания. Пока же все свидетельствует об обратном — на фоне обострения афганского конфликта в Вашингтоне снова стали говорить о наращивании военного присутствия в стране.

Иногда они возвращаются

В настоящее время в Афганистане размещено 8,4 тыс. американских военных. Всего войска международной коалиции насчитывают 13 тыс. солдат. В большинстве своем это военные консультанты и тренеры, оказывающие поддержку афганским правительственным войскам. Один месяц пребывания американских военнослужащих на афганской земле обходится бюджету США в $3,1 млрд. Солдаты расположены на базах и практически не участвуют в боях, однако различные инциденты, в том числе летальные, с ними случаются регулярно. Только за 2017 год американцы потеряли шесть солдат: пятеро стали жертвами диверсии, один погиб в боестолкновении. Всего за время войны, по неофициальным данным, в Афганистане погибли почти 2,4 тыс. солдат США.

По сведениям The New York Times, американцы могут увеличить свой контингент на 3–5 тыс. человек. Foreign Policy пишет, что этот шаг активно лоббирует советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер. В начале июля стало известно, что Белый дом разрешил Министерству обороны США направить в Афганистан без согласования дополнительный воинский контингент численностью не более 3,9 тыс. человек.

Однако, по мнению журналистов, увеличение численности американских войск вряд ли поспособствует мирному урегулированию в стране. "Смогут ли эти действия что-либо изменить? — задается вопросом NYT. — Как 3 тыс. или даже 5 тыс. военных приведут к победе, если в свое время контингент США в Афганистане достигал 100 тыс. солдат, но даже тогда побороть "Талибан" и стабилизовать страну не удалось?" Еще жестче о возможном увеличении численности войск отзывается Politico: "Это ужасная идея. Кто-то должен сказать президенту, что эту войну невозможно выиграть".

Эксперты указывают на еще один недостаток возможной отправки дополнительных войск — она не имеет смысла без какой-либо внятной стратегии США по афганскому вопросу. Кондолиза Райс, занимавшая пост госсекретаря США в администрации президента Джорджа Буша — младшего, в интервью NBC отметила, что в случае, если будет принято решение об увеличении американского контингента, президенту Трампу придется объяснить, почему после 16 лет участия США в конфликте в Афганистане требуются дополнительные силы. "Какова сейчас стратегия США? — задалась вопросом Райс. — Бессмысленно увеличивать численность войск в случае, если будет продолжаться прежняя политика".

На это же обратил внимание сенатор Маккейн в своем воскресном интервью телекомпании CBS: "Если мы там не выигрываем, значит мы проигрываем. Афганская армия несет неприемлемые потери. А все потому, что у нас нет новой стратегии". По его мнению, отсутствие внятных действий по афганскому вопросу связано с "неразберихой" в новой администрации США. "Мы все знаем, в чем заключается проблема. Она кроется в Белом доме", — подчеркнул Маккейн.

Артур Громов