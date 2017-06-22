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СМИ: в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 24 человек

Международная панорама
22 июня, 11:38 дата обновления: 22 июня, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Пострадали еще 50 человек

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человек погибли, около 60 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

Взрыв произошел около отделения "Нового банка Кабула" в городе Лашкаргах около 12:00 по местному времени (10:30 мск).  Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.

Ранее сообщалось, что взрыв устроила группа боевиков, которая перед эти открыла стрельбу в этом районе. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

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