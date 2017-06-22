СМИ: в результате взрыва у банка в Афганистане погибли не менее 24 человек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человек погибли, около 60 получили ранения при взрыве заминированного автомобиля у здания банка в афганской провинции Гильменд. Об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

LASHKARGAH- At least 24 people killed and nearly 60 others wounded in #Lashkargah car bomb blast, a security source confirmed to TOLOnews. — TOLOnews (@TOLOnews) 22 июня 2017 г.

Взрыв произошел около отделения "Нового банка Кабула" в городе Лашкаргах около 12:00 по местному времени (10:30 мск). Взрыв произошел в тот момент, когда люди собрались, чтобы получить зарплату.

Ранее сообщалось, что взрыв устроила группа боевиков, которая перед эти открыла стрельбу в этом районе. Ответственность за случившееся не взяла пока ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.