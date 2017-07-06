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WSJ: Белый дом разрешил Пентагону направлять в Афганистан не более 3,9 тыс. военных

Международная панорама
6 июля, 22:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, июля. /ТАСС

По данным газеты, дополнительные инструкции в июне направил министру обороны помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер

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© U.S. Marine Corps photo by Sgt. Justin T. Updegraff, Operation Resolute Support via AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Белый дом разрешил Министерству обороны США направить в Афганистан без согласования дополнительный воинский контингент численностью не более 3,9 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

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По сведениям ее источников, после того, как в июне этого года президент США Дональд Трамп наделил главу Пентагона Джеймса Мэттиса полномочиями самостоятельно определять численность войск США в Афганистане, министру были направлены дополнительные инструкции. Из них следовало, что Мэттис может отправить в республику дополнительно не более 3,9 тыс. человек. Если глава Пентагона посчитает, что в Афганистане нужно еще больше американских войск, то ему нужно будет заново согласовывать это с Белым домом.

Как отмечает издание, дополнительные инструкции в июне направил министру обороны США помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Источники газеты якобы ознакомились с этими документами. Ранее ряд СМИ сообщали, что администрация планирует отправить в Афганистан от 2 тыс. до 5 тыс. американских военных.

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Официальный представитель Пентагона Дана Уайт не подтвердила приведенные в публикации The Wall Street Journal утверждения. Она указала, что численность контингента является второстепенным вопросом, тогда как наиболее важным - то, какой будет общая стратегия Вашингтона в регионе.

По официальным данным, в Афганистане находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе примерно 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.

По последним оценкам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, суммарная численность национальной армии и сил безопасности республики превышает 300 тыс. человек. Они регулярно несут тяжелые потери. Как указывал Сопко, власти Афганистана в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

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