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В МИД РФ удивлены позицией Лондона при расследовании действий SAS в Афганистане

Политика
6 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Спикер дипведомства обратила внимание на данные СМИ, согласно которым британцы фальсифицировали рапорты о подобных инцидентах, перекладывая ответственность за убийство на афганских военных

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. МИД РФ удивлен попытками правительства Великобритании повлиять на ход расследования действий спецназа SAS в Афганистане, подтверждение такой информации грозит беспрецедентным скандалом. Об этом заявила в четверг журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на данные СМИ, согласно которым британцы фальсифицировали рапорты о подобных инцидентах, перекладывая ответственность за убийство на афганских военных. "Удивляет то, как на эти чудовищные разоблачения решили реагировать в правительстве Великобритании, - указала она. - Министерство обороны Соединенного Королевства, стремясь избежать огласки, пытается удержать ситуацию под контролем, повлияв на ход расследования. Свыше 90% дел были просто-напросто закрыты".

"Примечательно, что бывший глава прокурорской службы Великобритании призвал провести независимое расследование возможного вмешательства правительства и военного руководства в ход разбирательства, - отметила дипломат. - Он считает, что если информация подтвердится, это будет беспрецедентный скандал. С этим мнением трудно не согласиться".

Ранее британская газета Times сообщила со ссылкой на источники в кругах военной полиции, что по крайней мере один из отрядов SAS в ходе ночных рейдов по домам мирных жителей, подозреваемых в связях с группировкой "Талибан" (запрещена в РФ), вместо того, чтобы задерживать их, убивал безоружных людей. При этом сотрудники британского спецназа в своих отчетах указывали, что стрельбу в ходе совместных операций в основном вели сотрудники спецслужб Афганистана, и якобы делали постановочные фотоснимки, вкладывая в руки убитых афганцев пистолет Макарова, который часто используется командирами боевиков.

Расследование, которое началось в 2014 году и получило кодовое название Nortmoore, включает в себя 675 эпизодов неправомерных действий британских спецслужб в Афганистане с 2010 по 2013 год. Минобороны Великобритании утверждает, что проверка по более чем 90% случаев прекращена и в настоящий момент изучается меньше 10 эпизодов.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Афганистан Великобритания
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