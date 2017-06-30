Встреча министров обороны НАТО: больше денег, оружия и за победу в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина, Денис Дубровин/. Три главные темы доминировали на плановой встрече министров обороны НАТО, завершившейся 29 июня в бельгийской столице. Во-первых, страны альянса подтвердили свои обязательства и конкретные планы по увеличению военных бюджетов до 2% ВВП. Во-вторых, они приняли решение по приоритетам расходования этих средств и тем видам вооружений, которые на них нужно приобретать. В-третьих, государства запустили процесс формирования дополнительного контингента для усиления миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане в связи с ухудшением ситуации в этой стране.

Российская тема также затрагивалась на этой встрече, но не была основной. Как подтвердил по итогам консультаций глава Пентагона Джеймс Мэттис, члены альянса уже набрали необходимую инерцию для выделения новых ассигнований на оборону без ежедневного напоминания самим себе о якобы существующей российской угрозе, от которой им нужно защищаться.

"Увеличение военных бюджетов странами НАТО в течение нескольких лет свидетельствует об осознании членами альянса того факта, что Россия в ближайшее время не будет таким партнером этой организации, каким мы ее хотели видеть в 90-е годы прошлого века", - сказал он.

Деньги на оружие

Суммарный оборонный бюджет 29 государств НАТО в 2017 году вырастет на $25 млрд и составит $945,9 млрд. Об этом свидетельствует опубликованная штаб- квартирой НАТО официальная статистика расходов альянса. Более двух третей данной суммы составит военный бюджет США - $683,4 млрд.

За период с 2014 по 2017 год лидером НАТО по наращиванию своих оборонных ассигнований стала Литва, которая увеличила их почти вдвое - с 0,86% до 1,77% ВВП. На втором и третьем местах расположились Латвия и Румыния. Далеко не все члены альянса повысили за последние три года долю военных расходов в своих бюджетах. Их некоторое сокращение произошло в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Хорватии и Албании.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры всех стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет поднять свои военные расходы выше отметки в 2% ВВП. Это требование стало еще более актуальным после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Он требует от государств-членов активнее инвестировать в национальную оборону, выделяя в первую очередь больше средств на приобретение новых вооружений, основным производителем которых выступает американский ВПК.

В этом году, помимо США, только пять стран НАТО направят более 2% своего национального ВВП на оборону. Это Греция (2,32%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,14%), Румыния (2,02%) и Польша (2,01%). Менее всего на армию тратят Испания (0,92%), Бельгия (0,91%) и Люксембург (0,44%).

Новые возможности

Куда же пойдут все эти деньги? США и НАТО уже подготовили четкий ответ: на приобретение новых вооружений и военной техники. "В частности, нам необходимо увеличить количество самолетов, способных преодолевать современные системы запрета воздушного доступа (ПВО - прим. ТАСС)", - сказал, коснувшись соответствующего вопроса, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы намерены также усилить наши возможности ПВО, включая количество кораблей со средствами противовоздушной обороны на борту", - отметил он.

Еще более широкий ответ на этот вопрос дал по итогам встречи шеф Пентагона. По его словам, решение НАТО об усилении своего военного потенциала затрагивает все сферы - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. "Я твердо верю, что НАТО определила верные направления, где мы должны усилить все наши военные возможности - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. У меня нет сомнений, что мы движемся в верном направлении", - сказал Мэттис.

Военные намерения

Были в Брюсселе предприняты и практические шаги в виде заключения договоренностей тремя группами государств.

Так, министры обороны Германии, Норвегии, Нидерландов и Люксембурга подписали в четверг меморандум о взаимопонимании по совместному приобретению и использованию семи самолетов-заправщиков А330, которые они должны получить к 2020 году.

Франция, Германия, Греция, Италия, Испания и Турция подписали аналогичный документ о совместном использовании противолодочных самолетов-разведчиков. Бельгия, Дания, Франция, Греция, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Испания, Турция, а также не входящая в альянс Финляндия заключили соглашение о совместном приобретении крупных партий боеприпасов для сухопутных сил, включая артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

Обратно в Афганистан

15 стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан. Как сообщил по итогам встречи Столтенберг, эти силы будут выполнять небоевую роль.

"Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, - сказал он. - Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам". Генсек подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил специального назначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.

Как пояснил ТАСС источник в НАТО, командование операцией в Афганистане запросило в общей сложности выделение от 3 тысяч до 4 тысяч военных.

"Процесс формирования этих сил еще продолжается, мы добились значительного прогресса, однако я пока не могу назвать конкретные цифры, но надеюсь, что он будет завершен в течение нескольких недель", - отметил собеседник агентства.

НАТО завершила вывод боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор там действует миссия альянса "Решительная поддержка" численностью 13,5 тыс. человек. В ее задачи входят обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными местных сил безопасности численностью около 360 тысяч человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около $5 млрд в год.

Несмотря на эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" (запрещено в РФ) добилось успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. С 2015 года в республике усиливаются позиции группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.