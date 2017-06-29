Мэттис: НАТО увеличивает бюджет, признав, что РФ не будет партнером в ближайшее время

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО увеличивают свои военные бюджеты, поскольку считают, что Россия в обозримой перспективе не будет партнером Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам встречи министров обороны НАТО.
"Увеличение военных бюджетов странами НАТО в течение нескольких лет свидетельствует об осознании членами альянса того факта, что Россия в ближайшее время не будет таким партнером этой организации, каким мы ее хотели видеть в 90-е годы прошлого века", - сказал он.
Глава Пентагона также отметил, что решение НАТО об усилении своего военного потенциала затрагивает все сферы - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. "Я твердо верю, что НАТО определила верные направления, где мы должны усилить все наши военные возможности - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. У меня нет сомнений, что мы движемся в верном направлении", - сказал он.