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Мэттис: НАТО увеличивает бюджет, признав, что РФ не будет партнером в ближайшее время

Международная панорама
29 июня, 21:37 дата обновления: 29 июня, 21:43 UTC+3

Глава Пентагона также отметил, что решение альянса об усилении военного потенциала затрагивает все сферы - от кибербезопасности до ядерного сдерживания

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены НАТО увеличивают свои военные бюджеты, поскольку считают, что Россия в обозримой перспективе не будет партнером Североатлантического альянса. Об этом заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам встречи министров обороны НАТО.

"Увеличение военных бюджетов странами НАТО в течение нескольких лет свидетельствует об осознании членами альянса того факта, что Россия в ближайшее время не будет таким партнером этой организации, каким мы ее хотели видеть в 90-е годы прошлого века", - сказал он.

Глава Пентагона также отметил, что решение НАТО об усилении своего военного потенциала затрагивает все сферы - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. "Я твердо верю, что НАТО определила верные направления, где мы должны усилить все наши военные возможности - от кибербезопасности до ядерного сдерживания. У меня нет сомнений, что мы движемся в верном направлении", - сказал он.

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