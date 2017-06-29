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НАТО увеличит число самолетов на вооружении, способных преодолевать системы ПВО

Международная панорама
29 июня, 18:44 дата обновления: 29 июня, 19:51 UTC+3

Йенс Столтенберг также объявил, что следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июле 2018 года

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны НАТО должны увеличить количество боевых самолетов, способных преодолевать современные системы ПВО. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого рабочего заседания министров обороны альянса.

"В частности, нам необходимо увеличить количество самолетов, способных преодолевать современные системы запрета воздушного доступа (ПВО - прим. ТАСС)", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, на какие новые военные возможности должны тратить дополнительные средства страны НАТО.

"Мы намерены также усилить наши возможности ПВО, включая количество кораблей со средствами противовоздушной обороны на борту", - отметил генсек.

Согласно нормам альянса каждая страна НАТО обязана довести свои военные расходы до 2% ВВП и из этой суммы не менее 20% тратить на приобретение новых вооружений и техники.

Генсек альянса также объявил, что следующий саммит НАТО пройдет в Брюсселе в июле 2018 года. "Мы обсуждали проведение следующего саммита. Сейчас я могу сказать, что саммит будет проходить в июле 2018 года в Брюсселе", - сказал Столтенберг.

Традиционно саммиты НАТО проводятся раз в два года, и их практически никогда не организовывают в одном и том же городе.

Последняя встреча глав государств и правительств альянса проходила в Брюсселе 25 мая. Однако в НАТО рассматривают ее не как полноценный саммит, а как краткую встречу на высшем уровне, посвященную открытию новой штаб-квартиры альянса стоимостью свыше $1 млрд., а также знакомству лидеров НАТО с новым президентом США Дональдом Трампом.

Между тем в новой штаб-квартире альянса продолжаются отделочные работы, поэтому все службы НАТО продолжают работать в старом здании, где проходит в четверг встреча министров обороны альянса. По предварительным оценкам, НАТО переедет в новую штаб-квартиру в начале 2018 года, что на два года позже, чем было запланировано изначально.

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