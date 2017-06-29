Мэттис: США и НАТО поторопились вывести боевые силы из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. США и НАТО поторопились вывести свои основные боевые силы из Афганистана. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис по итогам встречи министров обороны НАТО, последнее заседание которой было посвящено ситуации в Афганистане

"Оглядываясь в прошлое, можно сказать, есть понимание, что мы вывели войска слишком быстро, снизили их численность слишком поспешно", - сказал он. На пике операции в Афганистане в 2011-2012 годах численность сил в составе коалиции под руководством США достигала 100 тыс. человек, плюс в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО находилось до 140 тыс.

Вывод основных боевых сил США и НАТО завершился в декабре 2014 года, в Афганистане осталась только миссия инструкторов и советников НАТО "решительная поддержка" численностью 13,5 тыс. человек. В течение последних трех лет не только противостоящие правительству в Кабуле отряды талибов набирают силу и расширяют подконтрольные территории, но и два года назад в стране появились первые подразделения террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которые воюют как против талибов, так и против правительственных сил.

В свою очередь и. о. министра обороны Афганистана генерал-майор Тарик Шах Бахрами на пресс-конференции в НАТО заявил, что не считает вывод международных сил преждевременным, поскольку афганская армия "не может вечно полагаться на иностранных военных для обеспечения порядка в стране".

Финансирование афганской армии и сил безопасности общей численностью около 360 тыс. человек в настоящее время осуществляется на средства специального трастового фонда НАТО и обходится в объеме около $5 млрд в год.