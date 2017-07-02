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СМИ: Вашингтон рассматривает возможность расширения боевых действий в Афганистане

Международная панорама
2 июля, 12:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Сейчас американские силы наносят удары главным образом по боевикам ИГ и "Аль-Каиды", талибов они бомбят в редких случаях, отмечает телеканал NBC

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Руководство министерства обороны США рассматривает возможность возобновления военных операций с целью уничтожения в Афганистане талибов и боевиков из террористической группировки "Сеть Хаккани". Об этом сообщил в субботу телеканал NBC.

Как отмечают его источники в Пентагоне, военное ведомство США и Белый дом в настоящее время пересматривают американскую стратегию в Афганистане. Активное участие в этом принимает помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер. Одним из предложений, которые, как ожидается, будут представлены в июле американскому лидеру по итогам данного пересмотра, будет возобновление операций против движения "Талибан" (запрещено в РФ) и "Сети Хаккани" в Афганистане.

По официальным данным, в Афганистане находятся сейчас примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе примерно 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников. Как отмечает NBC, в настоящее время американские силы наносят удары главным образом по боевикам террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), талибов они бомбят в редких случаях.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации Трампа рассматривают вопрос о возможной отправке в Афганистан дополнительного контингента. По последним оценкам генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, суммарная численность национальной армии и сил безопасности республики превышает 300 тыс. человек. Они регулярно несут тяжелые потери. Как указывал Сопко, власти Афганистана в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

По данным телеканала CNN, в Афганистане действуют примерно 35 тыс. боевиков движения "Талибан". На стороне ИГ в республике воюют лишь несколько сотен человек, хотя поддерживающих группировку людей может быть гораздо больше. "Талибы являются наиболее серьезной угрозой для афганского правительства, так как более многочисленны, лучше организованы, обладают большими связями и влиянием в стране, а также имеют более прочную политическую структуру", - отмечает CNN. Телеканал указывает, что в некоторых районах Афганистана ИГ борется за влияние с движением "Талибан", которое, в свою очередь, "пытается не допустить укрепления группировки" в республике.

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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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