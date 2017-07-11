Госдеп: США довольны соблюдением режима прекращения огня на юго-западе Сирии

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. США довольны тем, как соблюдается режим прекращения огня на юго-западе Сирии, переговоры о перемирии продолжаются. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Перемирие в этой части Сирии продолжается уже два дня, и мы довольны его соблюдением, - отметила она - Переговоры [между США, Россией и Иорданией] по подробностям перемирия продолжаются".

США, по словам представителя внешнеполитического ведомства, считают, что режим прекращения огня "соблюдается довольно хорошо".

7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она включает в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду.