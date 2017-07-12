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Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности

Международная панорама
12 июля, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Ранее глава Сергей Лавров выразил надежду на то, что США будут уважать свои международные обязательства по российской дипсобственности. Он подчеркнул, что в противном случае РФ примет ответные меры

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. США считают гипотетическими возможные ответные меры со стороны России в связи с российской дипсобственностью в США. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Некоторые должностные лица из российского правительства много комментируют [ситуацию с дипсобственностью РФ в США]. Я не собираюсь комментировать или строить предположения о конкретных российских мерах или российских угрозах. На данный момент это носит гипотетический характер", - отметила она.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что США все-таки будут уважать свои международные обязательства по российской дипсобственности. Он подчеркнул, что если этого не произойдет, то Россия примет ответные меры.

В конце декабря 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США прямо обвиняли Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Об отношениях США и РФ

Хезер Науэрт сказала, что отношения США и России находятся "на низкой точке", тем не менее Вашингтон и Москва ищут вопросы, по которым можно достичь соглашения.

"Мы находимся на низкой точке, но мы ищем вопросы, по которым можно достичь соглашения. Я думаю, когда вы находите вопросы, по которым можно достичь соглашения, продолжается [совместная] работа. Начинается строительство [отношений] с чего-то, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и комфортно. Если мы сможем заложить этот самый первый кирпичик, возможно, мы смогли бы работать и над следующим шагом", - пояснила она.

В качестве примера Науэрт привела режим прекращения огня на юго-западе Сирии, а также предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней сирийцам. "Мы надеемся, что гуманитарный доступ будет предоставлен этим людям", - заключила она.

7 июля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи президентов РФ и США на полях саммита G20 сообщил, что Россия, США и Иордания договорились о создании в Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации. Она включает в себя три самых южных региона страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Эс-Сувейду.

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