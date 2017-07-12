Минобороны Украины получит почти $168 млн дополнительного финансирования

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины будет дофинансировано почти на $168 млн. Соответствующее решение приял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал президент Петр Порошенко.

Согласно документу, опубликованному в среду пресс-службой СНБО, минобороны из средств государственного бюджета Украины выделяется 4385,838 млн грн (почти $168 млн). Средства предполагается использовать на закупку техники и изготовление боеприпасов, разработку ракетного вооружения, а также поставку бронетанкового комплекса "Оплот". Часть финансов будет направлена на социальные нужды - строительство жилья для военнослужащих и выплату единовременной денежной помощи в случае смерти.

В решении отмечается, что сумма частично будет сформирована за счет средств и имущества, конфискованных при расследовании коррупционных схем.

Ранее Порошенко предложил СНБО направить дополнительно 3 млрд гривен ($115,4 млн) на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО, а также закупку вооружения.

Всего, согласно бюджету Украины на 2017 год, расходы на оборону и безопасность выросли на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составляют 5,2% от ВВП. По расчетам Нацбанка Украины в этом году ВВП страны должен составить 2,850 трлн гривен (около $110 млрд).