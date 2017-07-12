Кандидат на пост главы ФБР пообещал расследовать помощь Украины демократам в США

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рей пообещал в среду, в случае его утверждения на этой должности, провести расследование информации о том, что власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах. Такую позицию он высказал, выступая в юридическом комитете Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
"Да, я был бы рад изучить это [дело]", - ответил он на вопрос сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о том, собирается ли Рей расследовать этот факт.
В понедельник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге заявила, что представители Демократической партии США пользовались помощью украинского посольства в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года при сборе информации о своих политических оппонентах из числа республиканцев.
По ее словам, Национальный комитет Демократической партии (НКДП) координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. НКДП, отметила Сандерс, "действительно координировал сбор информации об оппонентах с украинским посольством".