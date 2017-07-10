Белый дом: власти Украины помогали демократам в США в сборе данных о республиканцах

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Представители Демократической партии США пользовались помощью украинского посольства в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года при сборе информации о своих политических оппонентах из числа республиканцев. Об этом заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге.
"Честно говоря, думаю, имеет смысл обратить внимание на то, что Национальный комитет Демократической партии координировал сбор информации о политических оппонентах непосредственно с украинским посольством. Это не обвинение, это мера, которую они приняли в официальном порядке", - указала она.
"Так что, если вы ищете пример координации с другим государством или иностранным источником при ведении избирательной кампании, то обратите внимание на НДКП, который действительно координировал сбор информации об оппонентах с украинским посольством", - подчеркнула Сандерс. "И, насколько я знаю, никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы", - добавила она, обращаясь к пришедшим на брифинг журналистам.
Данный вопрос был затронут в связи с обсуждением статьи, опубликованной в воскресенье в газета New York Times. В материале говорилось, что Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.
Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.
Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.