Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентов

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп-младший, сын президента США, заявил в понедельник, что не видит ничего необычного в попытках получить информацию о соперниках во время избирательной кампании. Соответствующие записи он разместил в Twitter в ответ на обвинения, касающиеся его встречи с российским юристом в прошлом году.

"Само собой, я первый, кто когда-либо во время кампании провел встречу, чтобы получить информацию об оппоненте. Закончилось ничем, но пришлось слушать", - написал он, комментируя опубликованную в воскресенье в газете The New York Times (NYT) статью. В ней говорилось, что Трамп-младший в июне 2016 года провел встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, которая являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 10 July 2017

Сын американского лидера также разместил в понедельник в Twitter электронную ссылку на статью газеты NYT под заголовком "Разоблачения New York Times о Трампе-младшем вызывают зевоту". Автор статьи, в частности, отметил: "Чем вызвана вся эта суета? Ни один предвыборный штаб в здравом рассудке не откажется от информации о сопернике, именно с этой целью ведут поиск компрометирующих сведений об оппоненте".

Трамп-младший также подчеркнул, что, вопреки утверждениям NYT, не делал противоречащих заявлений по поводу встречи. "Никакой непоследовательности в заявлениях, встреча свелась к обсуждению вопроса об усыновлении. В ответ на дальнейшие вопросы я просто предоставил дополнительные подробности", - написал сын американского лидера в Twitter. В публикации NYT на этот счет также говорилось, что Весельницкая не обладала компрометирующей информацией о Клинтон и сменила тему разговора на обсуждение программы усыновления российских детей.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.