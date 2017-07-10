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Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентов

Международная панорама
10 июля, 19:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Дональд Трамп-младший отметил, что он стал первым, кто "во время кампании провел встречу, чтобы получить информацию" о кандидате в лидеры страны

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Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший

© AP Photo/Kathy Willens

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп-младший, сын президента США, заявил в понедельник, что не видит ничего необычного в попытках получить информацию о соперниках во время избирательной кампании. Соответствующие записи он разместил в Twitter в ответ на обвинения, касающиеся его встречи с российским юристом в прошлом году.

"Само собой, я первый, кто когда-либо во время кампании провел встречу, чтобы получить информацию об оппоненте. Закончилось ничем, но пришлось слушать", - написал он, комментируя опубликованную в воскресенье в газете The New York Times (NYT) статью. В ней говорилось, что Трамп-младший в июне 2016 года провел встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, которая являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Сын американского лидера также разместил в понедельник в Twitter электронную ссылку на статью газеты NYT под заголовком "Разоблачения New York Times о Трампе-младшем вызывают зевоту". Автор статьи, в частности, отметил: "Чем вызвана вся эта суета? Ни один предвыборный штаб в здравом рассудке не откажется от информации о сопернике, именно с этой целью ведут поиск компрометирующих сведений об оппоненте".

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Трамп-младший также подчеркнул, что, вопреки утверждениям NYT, не делал противоречащих заявлений по поводу встречи. "Никакой непоследовательности в заявлениях, встреча свелась к обсуждению вопроса об усыновлении. В ответ на дальнейшие вопросы я просто предоставил дополнительные подробности", - написал сын американского лидера в Twitter. В публикации NYT на этот счет также говорилось, что Весельницкая не обладала компрометирующей информацией о Клинтон и сменила тему разговора на обсуждение программы усыновления российских детей.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.

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