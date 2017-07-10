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Советник президента США: сын Трампа не получал важной информации от юриста из РФ

Международная панорама
10 июля, 17:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Ранее газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший в июне 2016 года провел встречу с юристом Натальей Весельницкой, надеясь получить компромат на Хиллари Клинтон

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Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший

© REUTERS/Brian Snyder

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Дональд Трамп-младший, сын нынешнего президента США, не получал каких-либо важных сведений на состоявшейся в прошлом году встрече с российским юристом. Об этом заявила в понедельник в эфире телеканала ABC старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

"Не было получено никакой информации, являющейся значимой или полезной, - сказала она. - Никаких действий предпринято не было. Не последовало никакого развития".

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел встречу с юристом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Конуэй подчеркнула, что указанная встреча не является свидетельством взаимодействия между предвыборным штабом Трампа и российской стороной. "Нет никаких свидетельств сотрудничества", - подчеркнула она. "Все пытаются выдать домыслы за неопровержимые доказательства", - добавила советник президента.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.

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